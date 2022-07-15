путин совсем плох? Что свидетельствует об ухудшении состояния диктатора

О том, что российский лидер слабеет с каждым днем, свидетельствует ряд факторов

Российский диктатор владимир путин, у которого подозревают онкологию, а также ряд других серьезных заболеваний, отрицает ухудшение состояния своего здоровья. Однако его слова не подтверждаются конкретными фактами, которые свидетельствуют таки в пользу теории болезненности политика. Это и отказ от некоторых мероприятий, и возросшее влияние николая патрушева, которого все чаще называют преемником власти в россии.

Больше факторов "Телеграф" собрал благодаря наблюдательности собственных журналистов, а также информации издания "НВ". Для удобства мы собрали это все в один полноценный материал.

Как известно, в 2022 году путин будет праздновать свое 70-летие — если, конечно же, его официальная дата рождения является правдивой. Как для такого возраста, внешне он выглядит вполне достойно, что, в свою очередь, может быть связано с регулярными уколами ботокса в лицо.

Однако за последние пару лет ситуация критически ухудшилась — стали больше заметны странные произвольные движения ног и опухлость рук. "Достается" путину и за весьма округлившееся лицо. Это все может быть свидетельством приема специальных препаратов, которыми диктатора пытаются излечить от рака.

Также путин отказывается участвовать во многих мероприятиях, оправдываясь коронавирусными ограничениями. К примеру, не так давно было объявлено об отмене ежегодной прямой линии с гражданами рф, которую путин проводил раньше каждое лето. И хотя в Кремле обещают, что общение просто перенесут на несколько месяцев, это весьма показательно.

С другими же политиками и общественными деятелями путин если и встречается, то зачастую — за длинным столом, который не предполагает тесного контакта. Исключением является лишь непризнанный президент Беларуси александр лукашенко.

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Однако даже во время недавнего предполагаемого совместного матча политиков по хоккею в хоккей журналисты не смогли сделать ни одного фото, где был бы путин. Вполне вероятно, что он больше не рискует выходить на лед. Тем более, что в марте, впервые за десятилетие, российский президент отсутствовал на традиционном гала-матче ночной хоккейной лиги рф.

С момента полномасштабного вторжения россии в Украину путин лишь единожды выезжал за пределы россии — в Таджикистан, откуда уехал в Ашхабат, где посетил Каспийский саммит. Но и там от других политиков он отгораживался с помощью большого стола.

Тем временем большинство более привычных для путина задач теперь выполняет секретарь Совбеза рф николай патрушев. Политик регулярно критикует НАТО и США, защищал Калининград после начала Литвой товарной блокады и прочее. Также важным звоночком можно назвать то, что на саммите по вопросам безопасности, который проходил на Дальнем Востоке рф именно патрушев вел разговор насчет энергетической безопасности страны. Обычно же эта тема оставалась за владимиром путиным.

Отметим, что одним из предполагаемых заболеваний, которые приписывают путину, является болезнь Паркинсона. Действительно ли можно рассчитывать на такое ухудшение здоровья диктатора, читайте в нашем подробном материале.

Помимо этого мы рассказывали, действительно ли у владимира путина могут быть двойники и какое количество их насчитывается.