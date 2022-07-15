В "русском McDonald's" объяснили, куда пропал картофель-фри

Специальные сорта картофеля больше не поставляются в рф

В пятницу, 15 июля, на 142-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что россия испытывает проблемы с поставками сортов картофеля, необходимого для приготовления картофеля фри.

Об этом в комментарии для РБК-ТВ рассказал глава компании, ныне управляющей бывшей сетью ресторанов McDonald's Corp в россии, Олег Пароев, передает reuters. Сеть теперь называется "Вкусно — и точка".

Пароев рассказал, что поставщики, производящие картофель фри принадлежат пяти или шести крупным компаниям, штаб-квартиры которых находятся в "недружественных странах", а потому поставки этого продукта в рф прекратились. Добавим, что москва считает "недружественными" страны, которые ввели санкции против рф из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Сейчас произошло то, что в связи с известными событиями многие иностранные компании, я бы даже сказал, все крупные производители картофеля фри, отказались поставлять этот продукт в россию", — заявил Пароев.

Ранее сообщалось, что россиянин в ресторане "Вкусно — и точка" обнаружил в картошке-фри таракана. Добавим, что в некоторых заведениях сети уже нет картофеля-фри в меню.