Собирают базу "неблагонадежных"? В россии изменят процесс сбора данных у въехавших украинцев

Причина ужесточения "отбора" не сообщается

Жителям Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, выезжающим в россию, усложнили прием получения любых видов документов, позволяющих находиться в государстве-агрессоре. Теперь эти люди должны будут пройти дополнительное анкетирование, сфотографироваться и оставить в российских базах свои отпечатки пальцев.

Такую информацию сообщают росСМИ, ссылаясь на уведомление министерства внутренних дел рф. Обновление правил касается не только желающих получить российское гражданство, а и любой другой тип документа, подтверждающий личность.

В список официальных бумаг, для которых придется пройти через дополнительные процедуры, вошли:

разрешение на временное проживание;

документ о статусе беженца;

вид на жительство;

разрешение на получение временно убежища;

патент или разрешение на работу, если специалист имеет высокую квалификацию.

Таким образом личные данные для российских информационных систем придется сдавать даже вынужденным беженцам, часть из которых вывезли на территорию россии в принудительном порядке.

Подобное решение пытаются прикрыть необходимостью "помочь" тем, у кого может не быть документов, подтверждающих личность. Истинная же причина подобного неизвестна — желание создать базу данных "неблагонадежных" граждан, контроль за украинцами или что-то иное.

При этом россияне продолжают утверждать, что процедура паспортизации украинцев максимально упрощена для большего удобства.

Впрочем, у пользователей соцсетей уже имеются свои собственные соображения на этот счет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии надеются раздать свое гражданство максимальному количеству украинцев. Кровавый диктатор путин даже подписал соответствующий указ, который якобы должен привлечь внимание желающих.

Стоит отметить, что с 1 июля Украина ввела с рф визовый режим, что усложнит любое официальное пересечение между странами в будущем.