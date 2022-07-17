"Хороший знак для Украины": в сети обратили внимание на разговор полковника рф с матерями солдат

Полковник армии рф сравнил россию с "избитой собакой"

В воскресенье, 17 июля, на 144-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети прокомментировали нашумевшие слова российского полковника Олега Короткевича на встрече с родственниками российских солдат.

Соответствующий пост в Facebook опубликовал журналист Леонид Швец. Он отметил, что российское командование задумалось о том, чтобы уйти из Украины, "поджав хвост", что является хорошим знаком.

"Очень показательно, что Олег Короткевич, и.о. командующего 41-й армией, публично рассуждает о том, что россия не может себе позволить уйти из Украины как собака с поджатым хвостом. "Неужели все было зря?" Значит, такой исход прокручивается в голове. Хороший знак", — написал Швец.

Напомним, журналисты проекта Радио Свобода "Донбасс Реалии" из своих источников в одном из разведывательных органов Украины получили аудиозапись встречи исполняющего обязанности командующего 41-й армией рф полковника Олега Короткевича с семьями военнослужащих 35-й отдельной мотострелковой бригады из Алейска на Алтае. Короткевич на мероприятии пытался мотивировать родственников солдат поддерживать войну, ведь в подразделениях этой армии становится все больше отказников.

Полковника записывали посетители этой встречи, а затем запись опубликовали в интернете. Короткевич, говоря о потенциальном окончании войны, заявил, что россия не может включить заднюю, ведь тогда вся авантюра рф была зря.

"путин может дать приказ о завершении "спецоперации"? Конечно, может. Только что у нас получится? Все, что сделано, все зря? И вот этот весь национализм, оставшийся недобит, он просто к нам придет через год, он просто через год будет здесь. В Алейске, Новосибирске, Томске, Тюмени, Москве, везде он будет. Потому что нашему государству, как избитой собаке, придется оттуда уйти, понимаете. Мы этого не можем себе позволить, как бы это сложно, тяжело не было", — заявил Короткевич.

Ранее сообщалось, что у Зеленского оценили появившеюся информацию о приказе путина взять Харьков.

Напомним, россия в очередной раз обстреляла Николаев ракетами.