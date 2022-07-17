путин болен? Британский адмирал прояснил ситуацию

В Британии не верят в болезни путина

В воскресенье, 17 июля, на 144-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Британии высказали мнение, что слухи о болезнях президента россии владимира путина сильно преувеличены.

Об этом заявил командующий британской армии Энтони Радакин, передает Evening Standard. Адмирал сэр Радакин отметил, что не верит в слухи о том, что глава кремля болен смертельной болезнью.

"Я думаю, что некоторые из этих комментариев о том, что путин нездоров или что на самом деле наверняка кто-то собирается убить его или убрать, я думаю, что люди принимают желаемое за действительное", — считает адмирал.

Командующий британской армии отметил, что в россии образовался относительно стабильный режим, а путин сумел подавить любую оппозицию. Кроме того, он подчеркнул, что в рф образовалась иерархия, которая инвестирует в президента. Адмирал добавил, что из-за этого в российской власти нет человека, который мог бы бросить вызов кровавому диктатору. Радакин считает, что новый премьер-министр Великобритании должен осознавать, что россия является "самой большой угрозой", с которой сталкивается страна.

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Ранее сообщалось, что путин мог отдать приказ о захвате Харькова. У Зеленского уже ответили кровавому диктатору.

Напомним, американский политолог, философ и автор книги "Конец истории и последний человек" Фрэнсис Фукуяма заявил, что путин лжет.