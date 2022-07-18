Переговоры с россией: в кремле насмешили новыми загадочными угрозами

У путина говорят, что будут требовать "совсем других" условий для переговоров

россияне, которые в последнее время активно намекают, что очень хотят мирных переговоров с Украиной, но делают это в своей фирменной манере – через угрозы, вновь перешли от конкретных пожеланий, к туманным попыткам запугать. На этот раз отличился помощник президента России Юрий Ушаков.

Как передает "Интерфакс", Ушаков на вопрос о перспективах договориться с Киевом посетовал, что украинская делегация "не поддерживала и не поддерживает никаких контактов" с представителями кремля. Он также заявил, что Украина, как и западные государства, не проявляют заинтересованности в продолжении стамбульского диалога. Но бросить угрозу при этом не забыл. "Если переговоры возобновятся, условия для них совсем другие", — пообещал Ушаков. Правда, не уточнил какие именно.

Тем временем представитель российского МИДа мария захарова вновь нахамила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, назвав его несамостоятельной фигурой. В своем телеграм-канале она прокомментировала заявление Кулебы о том, что россия должна сесть за стол переговоров только после своего поражения на поле боя, чтобы страна-агрессор не могла говорить на языке ультиматумов. Она заявила, что это означает, что это не россия не ведет переговоров, а Киев от них отказывается. "Сегодня это ещё раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению. Но факт подтверждён — Зеленский сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят", — написала захарова.

Как сообщал "Телеграф", в отличие от москвы, Киев своих условий на переговорах не скрывает — советник главы ОП Михаил Подоляк назвал целых шесть.