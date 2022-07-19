"Атака" на дорогу и древний забор: в Брянской области рф с утра звучат "хлопки" (фото)

Россияне начинают подозревать, что не все так однозначно, как им пытаются доказать представители власти

Вторник, 19 июля, не очень задался с самого утра для жителей некоторых населенных пунктов Брянской области рф. Что в Новых Юрковичах, что в Ломаковке звучат звуки работы артиллерии, некоторые местные делятся снимками последствий обстрелов. Конечно же, в происходящем пытаются обвинить украинских военных, однако не все уже в это верят, находя иные объяснения "прилетам".

Информацию про обстрелы изначально опубликовали в официальном Telegram-канале губернатора Брянщины Александра Богомаза. Чиновник подчеркнул, что ни пострадавших, ни погибших в результате "атаки" нет, но повреждена часть инфраструктуры.

И здесь начинается самое интересное. Так, в Новых Юрковичах, которые являются частью Климовского района, был обнаружен осколок снаряда, застрявший в асфальтном покрытии дороги. Один снаряд на всю дорогу — который, судя по реакции пользователей сети, повлечет за собой ремонт всего дорожного покрытия, чтобы можно было "отбить" деньги на строительстве.

Дорога в Новых Юрковичах

Также сообщалось об артобстрелах Ломаковки, что в Стародубском районе. По различным данным, есть прилеты рядом с жилыми домами, в некоторых вылетели стекла, а также едва повреждена крыша.

Также на фото гордо демонстрируется поваленный забор, который, судя по всему, мог рухнуть просто под тяжестью лет и несколько оборванных линий электропередач.

По неподтвержденной информации, в селе якобы горит пилорама — однако об этом Богомаз не заявлял.

Новые Юрковичи и Ломаковка (отмечено значком) на карте

В сети уже отреагировали на происшествие. Некоторые россияне начинают весьма скептически относиться к заявлениям про "обстрелы ВСУ", находя в них плюсы для местных властей.

Тем временем российские оккупанты активно обстреливают украинскую территорию, не выбирая местности, куда будут лететь снаряды. Только в Никополе на Днепропетровщине за прошлую ночь было около 40 артиллерийских "прилетов".

От ракетных же ударов значительно пострадала Одесса и область. Несмотря на эффективную работу средств ПВО, несколько боеприпасов все же попали по инфраструктуре.