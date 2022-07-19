Наибольший страх россиян: вслед за Москвой сирены включатся в еще одном крупном городе

В отличие от Москвы, в Питере сирены будут звучать долго

Жителей еще одного российского города вслед за Москвой будут испытывать на прочность сигналом воздушной тревоги. Речь идет о Санкт-Петербурге, где 20 июля также включаться сирены во всех районах.

Об этом сообщило провластное издание Санкт-Петербурга под названием "Город". Отмечается, что сирены в городе будут долговременными – громкоговорители будут разрываться в течение 30 минут.

Помимо электромеханических сирен в Петербурге включат уличные громкоговорители, а также специализированные технические средства для оповещения отдельных организаций. На этом кошмары россиян не завершатся – о воздушной тревоге будут говорить со всех телеканалов и радиостанций, прервав "вливание в уши россиян" со стороны российской пропаганды.

Примечательно, что на 20 июля запланировано проведение встречи в формате "Рамштайн-4", во время которой западные партнеры будут говорить о предоставлении военной помощи Украине. Вероятно, что таким образом внимание россиян хотят отвлечь от вопросов международной политики, или же местные власти готовятся к тому, что воздушная тревога в стране-агрессоре может быть совсем не обучающей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS разнесли вдребезги несколько складов российских оккупантов, а также ликвидировали 3-х полковников из командования вражеской армии.