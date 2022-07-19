Наполеоновские планы: Кадыров заявил о нападении на страну НАТО после Киева

Еще чуть-чуть и Кадыров переплюнет Жириновского

Во вторник, 19 июля, на 146-день полномасштабного вторжения рф в Украину глава Чечни Рамзан Кадыров поделился грандиозными планами по демилитаризации стран НАТО.

Соответствующее заявление Кадырова доступно на его telegram-канале. По словам Кадырова он вместе с помощником Главы ЧР Апты Алаудиновым разрабатывают план по демилитаризации стран Организации Североатлантического договора. В частности глава Чечни заявил, что первой целью после Киева станет Польша.

"Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша", — заявил Кадыров.

В сети лишь посмеялись с наполеоновского плана Кадырова.

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Ранее сообщалось, что Кадырова сильно расстроили поставки американских Himars в Украину. Он настолько испугался западного оружия, демонстрирующего незаурядные результаты в борьбе с оккупационной армией россии, что обратился к москве с просьбой разместить базу ПВО в горах Чечни.

Напомним, Кадыров недавно встретился с министром обороны рф Сергеем Шойгу. Рамзан, чтобы казаться выше, был обут в ботинки на высокой подошве, что рассмешило пользователей сети.