Россияне решили хитро "уничтожить" HIMARS: в сети появился смешной документ

рф не может справиться с американской РСЗО на поле боя, а потому готовит фильм про ее "уничтожение"

В среду, 20 июля, на 147-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети всплыл документ, согласно которому россияне хотят сделать спектакль на территории Беларуси с якобы уничтожением РСЗО HIMARS.

Такой сюжет хотят показать россиянам по ТВ, чтобы доказать "эффективность" армии рф в борьбе с западным вооружением. Журналист Александр Невзоров на своем telegram-канале высмеял российскую пропаганду.

"Как неаккуратненько! Такие договорчики следует секретить тщательнее, чем чертежи мостов и потери. А то стада телезрителей россии начнут догадываться что 99% "побед" путинской армии в Украине — грубые постановочные фейки, снятые на фанерных макетах", — написал Невзоров, который прикрепил к посту "документ".

Россияне просят власти Беларуси посодействовать в создании фейка

Согласно документу, сотрудники росСМИ решили покреативить и нашли отличный способ, как "уничтожить" американский Himars — снять ролик в котором будет ликвидирован макет американской РСЗО.

Отметим, подлинность этого документа не подтверждена, а в сети лишь посмеялись на ним.

Напомним, всего несколько систем HIMARS практически остановили наступления оккупантов на Донбассе, уничтожив немало объектов военной инфраструктуры захватчиков в глубоком тылу. Наиболее известной потерей россиян стал склад боеприпасов в Новой Каховке. Добавим, что США поставят еще больше HIMARS в Украину. Кроме того, Пентагон отправил в нашу страну РСЗО M270, что обладает более мощным вооружением, чем HIMARS.