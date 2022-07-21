"Теперь надо шире": медведев озвучил "влажные мечты" по поводу захвата Украины

Бывший российский президент встретился с беженцами в Ростовской области

Вслед за главой российского МИД сергеем лавровым вводить в заблуждение относительно целей так называемой "спецоперации" в Украине (так кремль называет войну) взялся заместитель председателя Совбеза страны-агрессора дмитрий медведев. По его информации, главное для армии оккупантов — чтобы на Донбассе "было спокойно".

Как передают пропагандистские СМИ, об этом приспешник российского диктатора заявил на встрече с беженцами в Ростовской области.

В мечтах медведева, которые он не стесняется выражать, "российские военные решат все задачи спецоперации", однако, для того чтобы отодвинуть ВСУ нужно "определенное время". При этом глава российского Совбеза не гнушается заявлениями, что "ВСУ надо отодвинуть не только от Донецка, но и шире… дальше".

"Все задачи СВО будут доведены до конца, чтобы на Донбассе было спокойно, мирно и комфортно", — заявил он.

Примечательно, что днем ранее сергей лавров говорил о том, что география целей так называемой "спецоперации" расширилась и российские власти посягают не только на Донбасс, но и на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Однако, по состоянию на сегодняшний день планы российской армии разбиваются благодаря работе западного оружия, что значительно уменьшило атакующий потенциал захватчиков на Донбассе, а в Херсонской области Вооруженные силы Украины вообще подготовили плацдарм для деоккупации, ударив с помощью HIMARS по стратегическому объекту — Антоновскому мосту.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Офисе президента убеждены, что Украина до конца года переломит ход войны.