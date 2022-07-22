У путина онкология, и не только: известный политолог озвучил три диагноза

Политолог говорит, что в будущем подобной информации будет только больше

В последнее время в СМИ появилось множество слухов о том, что российский диктатор владимир путин серьезно болен и имеет проблемы с психикой. Хоть в ЦРУ говорят, что пока делать подобные выводы рано, известный политолог Валерий Соловей отмечает, что информация о болезни не должна быть секретом.

Как рассказал он в эфире "Ходорковский Live", подобная информация "сливается" ближайшим окружением путина, так как несмотря на видимую изоляцию, его продолжают обслуживать множество людей.

"Известны даже его (путина, — ред.) диагнозы. Это тяжелая форма рака с метастазированием, это болезнь Паркинсона и это, предположительно, психические проблемы", — сказал он, добавив, что речь может идти о шизофрении.

Соловей добавил, что утечки о здоровье диктатора исходят от людей, которые находятся с ним постоянно и таких людей очень много.

"Не стоит думать, что он находится в изоляции. Рядом с ним находится огромный и ротирующийся обслуживающий персонал. И чем более это очевидно персоналу, тем больше утечек становится", — сказал политолог.

Вместе с тем он говорит, что не понимает, зачем понадобилось эту информацию скрывать и превращать в страшную тайну. Соловей предположил, что это может быть связано с какими-то суевериями, которые не идут на пользу репутации кремля и лично путина.

Как сообщалось ранее, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев выразил убеждение, что слухи о болезни путина имеют все признаки информационно психологической операции, которой людей отвлекают от войны в Украине, а также пытаются внушить мысль о возможных переменах в россии. Хотя там они, говорит он, могут быть лишь к худшему.