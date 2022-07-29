В россии нашли след НАТО в детских фотообоях: в госдуме занервничали

Детские фотообои смутили спикера госдумы рф

В россии продолжается "парад" абсурдных заявлений и требований. Не успело еще разноситься эхом по новостным лентам и соцсетям одиозное заявление депутата госдумы Романа Терюшкова об отсутствии в Германии льда зимой, как "отличился" его начальник — спикер госдумы Вячеслав Володин.

Володин призвал разобраться с сетью гипермаркетов товаров для строительства и ремонта Leroy Merlin, продающая фотообои, на которых изображена карта мира с международно признанными границами Украины. Соответствующее заявление спикера доступно на сайте госдумы рф.

Володин дал поручение Комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется такая продукция, и принятия оперативных мер реагирования.

"Это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории россии. С этим надо бороться", — заявил Володин.

В Украине высмеяли Leroy Merlin, руководство которой в марте отказалось покидать рф.

"Покарать со всей пролетарской беспощадностью!

Помните как в конце марта руководство Leroy Merlin ответило категорическим отказом на личный призыв Зеленского покинуть россию? Думали как-то пересидеть — плевать чем пахнет, главное чтоб по-прежнему капало на корпоративный счёт. Но пересидеть не выйдет, надо знать с кем имеешь дело. И вот, председатель Госду*ы России Вячеслав Володин потребовал от российских силовиков в срочном порядке провести проверку компании Леруа Мерлен россия из-за посягательства с их стороны на территориальную целостность россии — в их интернет-магазине "бдительные граждане" обнаружили фотообои, на одной из картинок которых в качестве детали использовалась карта с украинским Крымом.

Ну что сказать, пострадают за дело. — Чем суровей будет приговор, тем в большей степени я буду удовлетворен", — написал Андрей Плахонин.

В сети также высмеяли Володина:

Ранее сообщалось, что россия хотела назначить известного предателя Украины на должность премьера в случае захвата Киева.

Напомним, Сенат США принял резолюцию, в рамках которой призывает Государственный департамент признать россию государством-спонсором терроризма из-за ее кровавых действий в Украине и не только.