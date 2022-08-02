россия придумала, как обвинить США в участии в войне

В россии сделали очередное абсурдное заявление

Во вторник, 2 августа, на 160-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии обвинили США в участии в войне на стороне Украины.

Об этом заявили в министерство обороны рф, передает telegram-канал ведомства. Представитель минобороны Игорь Конашенков объяснил это тем, что Киев якобы согласовывает с Вашингтоном цели, по которым бьют американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

При этом Конашенков сослался на слова заместителя председателя военной разведки Вадима Скибицкого, который якобы сказал "The Telegraph", что разведки Украины и США согласовывают цели для HIMARS. Таким образом, это "позволяет Вашингтону остановить любые атаки, если они недовольны целью".

"Все это бесспорно доказывает, что Вашингтон, несмотря на заявления Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт в Украине", — заявил Конашенков.

Ранее сообщалось, что в конце июля США объявили о поставках Украине дополнительных РСЗО, а также большого количества дронов-камикадзе Phoenix Ghost. Недавно HIMARS передал "привет" оккупантам на Луганщине.