У путина задумали хитрую провокацию против Зеленского: разведка узнала все

В ближайшее время россияне запустят и попытаются раскрутить проект

В четверг, 11 августа, на 169-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что в рф создадут новую структуру, главной задачей которой станет дискредитация президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своем telegram-канале. В ведомстве отметили, что создание данной структуры согласовали в администрации президента рф владимира путина.

Согласно замыслу авторов провокации, будет создана и обнародована фейковая площадка (сайт) так называемого "Фонда Зеленского", на которой будет размещено предложение к иностранным гражданам и учреждениям, присоединиться к его "деятельности". Планируется создание и последующая публикация ассортиментной линейки Фонда и регистрация его на торговых площадках Европы. В рф планируют развивать структуру "фонда" по принципу "сетевого маркетинга", чтобы активно распространять "информацию" в европейском медиапространстве.

На 10-е августа россияне уже сумели провести такие мероприятия в этом направлении:

создан сайт Фонда;

подготовлены для распространения в социальных сетях фейковые скриншоты якобы публикаций известных СМИ о создании Фонда;

создана база т.н. "сетевых лидеров" и блогеров для дальнейшего распространения материалов;

подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.

В ГУР отметили, что в ближайшее время состоится полноценный запуск проекта и начнется его раскрутка.

Ранее сообщалось, что президент Украины 11 августа сделал важное заявление касательно ядерной угрозы со стороны россии. Сразу же после этого россияне вновь обстреляли Запорожскую АЭС. К слову, станция подвергалась ударам со стороны рф еще 5 августа.