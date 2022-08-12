Война путина отбросила россию на годы назад — Bloomberg объяснил, что дальше будет хуже

Кризис в россии движется медленно, однако уверенно

Полномасштабное вторжение в Украину довольно сильно отразилось на российской экономике, отбросив ее на четыре года назад лишь за первые три месяца после нападения. Экономисты оценивают сложившуюся ситуацию как один из самых продолжительных спадов в истории этой страны.

Как пишет издание Bloomberg, если в начале 2022 года экономика россии только набирала обороты, то после вторжения в Украину она резко пришла в упадок. Согласно прогнозам экономических аналитиков, валовой внутренний продукт сократился впервые за год до 4,7%.

По словам эксперта Александра Исакова, российская экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к уровню 2018 уже во втором квартале текущего года.

"Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за ослабления монетарной политики, поддерживающей спрос. Однако экономика потеряет еще 2% в 2023 году, поскольку европейский энергетический запрет приведет к снижению экспорта", — пояснил он.

Международные санкции, введенные из-за нападения на Украину, существенно отразились на области автомобилестроения и ввели ее в состояние так называемого паралича. В то же время потребительские расходы прекратились. Хотя падение экономики пока оказывается менее стремительным, чем предполагалось изначально, центральный банк прогнозирует, что он усилится лишь в следующих кварталах. На его восстановление до второй половины 2023 рассчитывать также не советуют.

"Кризис движется по очень плавной траектории. Экономика достигнет самой низкой точки в лучшем случае к середине 2023 года", — рассказал ведущий экономист банка "ЦентроКредит" Евгений Суворов.

Несмотря на прогнозы экспертов, в главном банке россии заявляют, что ВВП сократится на не более чем на 7% в этом квартале и, возможно, еще больше в последние три месяца года. По его оценкам, во втором квартале экономика сократилась на 4,3%.

По мнению специалистов, противостояние по поставкам энергоносителей в Европу создает новые риски для экономики. Ежемесячное снижение добычи нефти начнется уже в августе, согласно данным Международного энергетического агентства, прогнозирующего, что к началу следующего года добыча нефти в россии сократится примерно на 20%.

"Спад в 2022 году будет менее глубоким, чем ожидалось в апреле. В то же время, влияние шоков предложения может быть более расширенным со временем", — отмечается в отчете центрального банка о монетарной политике этого месяца.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российская экономика реагировала на действия кровавого российского лидера владимира путина в первые дни его вторжения в Украину.