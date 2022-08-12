Укр

Война путина отбросила россию на годы назад — Bloomberg объяснил, что дальше будет хуже

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
251
Действия российского лидера повлекли за собой плохие последствия для его страны Новость обновлена 12 августа 2022, 12:32
Действия российского лидера повлекли за собой плохие последствия для его страны

Кризис в россии движется медленно, однако уверенно

Полномасштабное вторжение в Украину довольно сильно отразилось на российской экономике, отбросив ее на четыре года назад лишь за первые три месяца после нападения. Экономисты оценивают сложившуюся ситуацию как один из самых продолжительных спадов в истории этой страны.

Как пишет издание Bloomberg, если в начале 2022 года экономика россии только набирала обороты, то после вторжения в Украину она резко пришла в упадок. Согласно прогнозам экономических аналитиков, валовой внутренний продукт сократился впервые за год до 4,7%.

По словам эксперта Александра Исакова, российская экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к уровню 2018 уже во втором квартале текущего года.

"Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за ослабления монетарной политики, поддерживающей спрос. Однако экономика потеряет еще 2% в 2023 году, поскольку европейский энергетический запрет приведет к снижению экспорта", — пояснил он.

Международные санкции, введенные из-за нападения на Украину, существенно отразились на области автомобилестроения и ввели ее в состояние так называемого паралича. В то же время потребительские расходы прекратились. Хотя падение экономики пока оказывается менее стремительным, чем предполагалось изначально, центральный банк прогнозирует, что он усилится лишь в следующих кварталах. На его восстановление до второй половины 2023 рассчитывать также не советуют.

"Кризис движется по очень плавной траектории. Экономика достигнет самой низкой точки в лучшем случае к середине 2023 года", — рассказал ведущий экономист банка "ЦентроКредит" Евгений Суворов.

Несмотря на прогнозы экспертов, в главном банке россии заявляют, что ВВП сократится на не более чем на 7% в этом квартале и, возможно, еще больше в последние три месяца года. По его оценкам, во втором квартале экономика сократилась на 4,3%.

По мнению специалистов, противостояние по поставкам энергоносителей в Европу создает новые риски для экономики. Ежемесячное снижение добычи нефти начнется уже в августе, согласно данным Международного энергетического агентства, прогнозирующего, что к началу следующего года добыча нефти в россии сократится примерно на 20%.

"Спад в 2022 году будет менее глубоким, чем ожидалось в апреле. В то же время, влияние шоков предложения может быть более расширенным со временем", — отмечается в отчете центрального банка о монетарной политике этого месяца.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российская экономика реагировала на действия кровавого российского лидера владимира путина в первые дни его вторжения в Украину.

Теги:
#Экономика #Россия #Война #Вторжение