Западное вооружение пугает россиян

В субботу, 13 августа, на 171-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии вновь пригрозили Киеву расширением географических задач "спецоперации".

С соответствующим заявлением выступил директор департамента Северной Америки мид рф Александр Дарчиев, передает прокремлевское издание ТАСС. Он напомнил слова главы министерства иностранных дел россии сергея лаврова.

"Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко обозначил сергей лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше.

россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, "ДНР", "ЛНР" и освобожденным районам", — заявил Дарчиев.

Напомним, в конце июля лавров заявил, что россия будет захватывать Херсонскую и Запорожскую области, а также ряд других территорий. Ранее глава мид рф нахамил Украине и США из-за Тайваня.