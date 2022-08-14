Ни еды, ни сигарет, ни денег за участие в войне: добровольцы армии РФ рассказали, как с ними поступил Кремль

Кремль даже не смог заплатить за похороны тех, кого он бросал на войну против Украины

Командование российской армии, воюющей против Украины, в прямом смысле бросило резервистов и членов "добровольческих" отрядов, не выплатив им обещанное вознаграждение за участие в боевых действиях. Более того, некоторым солдатам даже не оплатили билеты домой, оставив их на произвол судьбы в отдаленных районах РФ. Об этом сообщил американский институт изучения войны (ISW), опираясь на слова российских добровольцев.

Добровольцев оставили без денег и билетов домой

Так, несколько военных, воевавших против Украины, заявили, что в подразделениях с ними обращались хуже, чем с рядовыми контрактниками. Новобранцев без опыта ставили командирами на уровне роты или даже выше, но при этом солдатам не давали достаточно еды, боеприпасов или даже сигарет.

Более того, командование армии РФ даже не обеспечивало похорон солдат-добровольцев. А по завершении контрактов добровольцев их бросали в отдаленных районах России, даже не предоставив транспорт или билеты на возвращение домой.

Не лучше было обращение и с контрактниками армии РФ, которые отказывались воевать в Украине в таких условиях. Как утверждают военные, таких лиц отправляли в специальные лагеря, которые находятся в Попасной и Брянке Луганской области.

Обычным рабочим, которых отправляли в Украину, тоже не заплатили

Примечательно, что российские власти бросили на деньги не только военных, но и обычных рабочих, которые из России ехали на оккупированный Донбасс, чтобы восстанавливать объекты инфраструктуры.

"Работники российского водоканала "Мосводоканал" опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором утверждают, что никогда не получали денег за свою работу в Счастье Луганской области", — говорится в отчете ISW.

Между тем советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил еще об одном случае, когда российские власти не выплатили заработную плату россиянам, которых привезли в Мариуполь.

"В Мариуполь привезли из Петербурга каменщиков, отделочников, электромонтажников. Им обещали зарплаты вдвое больше чем за аналогичную работу в российских городах. Но уже появляются первые видеообращения от привезенных работников оккупированных городов о том, что их просто "кинули". Они работают без контрактов, а теперь им еще не выплачивают заработную плату", — сообщили в Telegram-канале Мариупольского горсовета.

Американский институт изучения войны после таких сообщений пришел к выводу, что это указывает на недостаточную финансовую поддержку со стороны Кремля оккупационных администраций Донбасса, а также отсутствие в Кремле четких планов на восстановление региона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что численность потерь в личном составе российской армии превысила отметку 40 тысяч человек. Значительная часть этих бойцов — офицеры, причем порой очень высокопоставленные.