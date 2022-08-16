путин и шойгу разразились тирадами в адрес Украины и США после взрывов в Крыму

Вины в уничтожении инфраструктуры Украины, гибели мирных людей и оккупации территорий Кремль за собой не чувствует

Во вторник, 16 августа, в россии состоялась московская конференция по международной безопасности, уже десятая по счету. Ее главными спикерами стали кровавый диктатор владимир путин и глава минобороны рф сергей шойгу. Их спичи были весьма схожи — оправдания российской агрессии в Украине, обвинения в сторону Запада и особенно США, а также прославление армии рф и ее вооружения.

"Телеграф" отследил главные месседжи главы Кремля и одного из его главных припевал, собрав их в одну подборку для большего удобства. В который раз во время выступлений высокопоставленных лиц россии прозвучали слова о проекте "анти-россия" и попытки найти врагов, якобы "угрожающих" безопасности рф.

Прежде всего путин заявил, что главной причиной полномасштабного военного конфликта с Украиной стало тлетворное влияние Запада. США, по его мнению, и вовсе пытаются затянуть нынешнюю войну. Это нужно Штатам, утверждает российский лидер, чтобы "удержать свою гегемонию в мире".

"Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжёлыми", — заявил владимир путин.

Это все звучало от него в контексте оправдания военной агрессии на территории Украины. Интересно, что главными ее задачами он назвал обеспечение безопасности рф, а также защита жителей Донбасса от некого "геноцида". При этом от политика ни разу не прозвучало объяснение, зачем в таком случае российские войска оккупировали часть Запорожской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

Также путин подчеркнул, что россия планирует действовать заодно со своими партнерами и союзниками, чтобы укрепить "действующие механизмы международной безопасности". Кто именно входит в число этих "единомышленников" диктатора, уточнение не было.

путин: россия будет вместе с союзниками, партнёрами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, укреплять свои вооружённые силы и другие структуры безопасности, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие.

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После российского президента слово перешло к министру обороны рф сергею шойгу. Он также разразился тирадой в сторону Запада, заявив, что НАТО наконец-то "сбросила маски".

"Агрессивный характер блока перестал скрываться, закреплена претензия на глобальное доминирование", — считает чиновник, при этом не говоря, что точно такая же идея существует в самому кремле.

Также шойгу отметил, будто бы российская армия с легкостью развеивает любые "мифы" о некоем супероружии, которым владеет Запад. Именно его, по словам министра, и поставляют ВСУ, но российские солдаты якобы уничтожают все подчистую. И снова таки — ни слова о взлетающих на воздух складах, "бавовнах" в военных расположениях оккупантов и прочего. Судя по всему, для российского военного командования существует только победа, несмотря на грандиозные потери.

В довесок к этому сергей шойгу заверил собравшихся на конференции, что Украина потеряла очень многих военнослужащих, а потери "огромные". Именно поэтому, уверяет он, в Киеве и скрывают эти цифры.

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Напомним, накануне путин уже выступал с громкой речью о войне в Украине. Впервые за почти полгода активных боев из его риторики исчезли выражения о "демилитаризации" и "денацификации", как важных причинах начала конфликта.

При этом не так давно глава российского мид сергей лавров напоминал о важности проходящей "спецоперации", а также отметил, что целью армии оккупанта является не только Донбасс.