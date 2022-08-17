"А распятый мальчик где?" Россияне позабавили феерической выставкой про Украину (фото)

Представление граждан страны-агрессора об украинцах весьма примитивное

В россии, армия которой потеряла на войне с Украиной около трети своих элитных бойцов, продолжают внедрять антиукраинскую пропаганду в массы. Одной из таких попыток стала организация выставки, посвященной войне с нашим государством, которая проводилась в рамках августовского форума "Армия-2022". Кроме представления в качестве экспонатов якобы захваченного в боях западного оружия, россияне также показали, как представляют процесс посещения школ и баров в Украине.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на фоторепортажи росСМИ. Конечный результат выставки является весьма впечатляющим зрелищем; особенно, если его пытаться анализировать с точки зрения логики.

Во-первых, воображение поражает уже то, что бар совместили со школой, изрядно напичкав его различной украинской, а также национальной символикой. Не обошлось и без символики "Азова". Есть также и портрет Степана Бандеры, которого российские захватчики боятся, словно огня.

А вы бы учились в такой школе?

Есть на выставке и подборка украинских книг, среди которых можно даже заметить "Историю независимости Украины" братьев Капрановых. Присутствуют здесь и учебники по украинской истории, которые наверняка были вынесены из школ или библиотек на временно оккупированных территориях нашей страны.

Бар создатели выставки решили назвать весьма претенциозно — "Каратэль", видимо отсылаясь к произношению украинцев, в случае которых буква "е" в этом слове звучит твердо. Однако выглядит это весьма убого и очень смешно — скорее, как не намеренная ошибка, а допущенная по неграмотности.

Бюджет выставки был настолько мал, что вместо макетов еды пришлось довольствоваться ее фотографиями

Манекены, которые выполняют роль завсегдатая бара, учительницы, ученицы и военного, щедро разрисованы татуировками. Эти изображения, вероятно, должны представлять собой некие "националистические письмена", которыми обычно запугивают россиян пропагандисты, хотя сами по себе логической нагрузки не везут.

Что должна значить татуировка паука на груди, непонятно...

Надпись на ракете даже не удосужились написать на украинском языке

Впрочем, пользователи сетей лишь смеются над этим, соглашаясь, что российский народ готов "схавать" и такое, не особо разбираясь в подлинности происходящего. В целом реакция людей на выставку весьма однозначна — возмущение вперемешку с гомерическим хохотом.

Стоит отметить, что российская пропаганда, несмотря на все ее усилия очернить Украину, значительно проиграла нашей стране в плане лозунгов и слоганов. По мнению военнослужащего и политика Юрия Гудыменко, каждую из попыток прославить свою армию рф громко и с треском провалила.

Добавим еще и то, что пока именно украинцев пытаются обвинить в "фашизме", именно российские пропагандисты заявляют о своих мечтаниях насчет расстрела и отправки в ГУЛАГ всех неугодных.