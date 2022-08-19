ФСБ похвасталась задержанием "агента СБУ": даже россияне не слишком верят (видео)

Подозреваемому может грозить до 20 лет за решеткой

Россияне, похоже, испугались участившейся "бавовны" на территории Белгородской области и временно оккупированного Крыма, поэтому решили устроить "охоту на ведьм" в некоторых регионах страны. Так, в пятницу, 19 августа, стало известно о задержании жителя Краснодара, который якобы сотрудничал со Службой безопасности Украины. Мужчина уже задержан и находится в СИЗО.

Об этом сообщают росСМИ, передает "Телеграф". По информации российской фсб, россиянин якобы самостоятельно обратился к украинским силовикам, и те, проверив, согласились на сотрудничество.

Мужчине присвоили псевдоним "Арчи", под которым он и сообщал важные данные для украинцев. Как отмечают российские спецслужбы, за получение информации, которую он "инициативно собирал", краснодарец получал денежное вознаграждение. В фсб отмечают, что сведения, получаемые СБУ от своего "агента", могли использоваться "против безопасности россии".

Видео задержания жителя Краснодара

Правоохранители уже начали расследование по факту о госизмене. Задержанному может грозить от 12 до 20 лет за решеткой.

Интересно, что в сети многие россияне не слишком готовы верить подобной информации. Многих запутала формулировка "агент СБУ", который искал выходы на ту самую СБУ. При этом часть комментаторов под новостью проявляют необычайную агрессивность, а другие — сетуют, что таких, как "Арчи" полно по всей россии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что благодаря просчету агента ФСБ хакеры смогли добыть важную информацию о "спецоперации" рф в Украине. Так, в сеть попали документы, доказывающие желание Кремля скрыть количество погибших на фронте солдат.

Также на "диверсантов" в россии жалуются жители Курской области, где в августе были подорваны линии электропередач на местной АЭС.