Освобождение украинских территорий от оккупации россии добьет кровавого диктатора

После того, как украинские Вооруженные силы освободят от оккупационной армии южную часть страны, а именно город Херсон, кровавый российский диктатор владимир путин, самочувствие которого ухудшается с каждым днем из-за ряда серьезных заболеваний, упадет в шоковое состояние. А когда ВСУ отразят и восточную часть Украины, в частности, Донетчину и Луганщину, здоровье российского лидера пошатнется еще больше, что поможет кремлевскому окружению ликвидировать его.

Об этом в интервью для Новости.LIVE рассказал известный российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, увольнение Херсона станет шоковым событием не только для диктатора путина, но и для всего российского общества, которое продолжает слушать пропагандистов типа скабеевой и соловьевой.

Эксперт убежден, что после полного освобождения украинскими Вооруженными силами не только южной части Украины, но и частично территорий Донбасса, и без того плохое самочувствие президента россии ухудшится, после чего его окружение отстранит его от власти.

На вопрос журналиста, останется ли путин живым после своего поражения в Украине, Пионтковский ответил — вряд ли.

"Думаю, его постараются не довести до суда и свои же ликвидируют. Слишком многое может рассказать на суде", — подытожил политолог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в кремле начали подготовку к вероятному ухудшению самочувствия российского президента путина. Последующие встречи он, скорее всего, из-за состояния своего здоровья будет проводить в видеоформате.