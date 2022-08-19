Катастрофические потери в Новофедоровке: западная разведка свидетельствует — у русских паника

Успешные удары ВСУ на Западе называют сочетанием храбрости украинцев и новых технических возможностей армии

Серия взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке у крымского города Саки не просто сожгла несколько самолетов, она уничтожила более половины боевых бортов морской авиации Черноморского флота россии. Об этом заявил неназванный представитель западной разведки, прокомментировавший текущую ситуацию в Украине.

Его слова процитировала в своем Twitter журналистка ITV News Эмма Берроуз. "российская система занята поисками виновных в разгроме", — приводит она слова источника. Западная разведка уверенно утверждает – доверие к чф рф окончательно подорвано после потери крейсера "Москва", острова Змеиный и атаки на аэродром в Новофедоровке. "Что мы видим сейчас, это Черноморский флот, занимающий очень оборонительную позицию, пытаясь избежать попадания на линию огня. Это гордый флот с долгой историей. Доверие к нему было подорвано", — заявил разведчик.

Он также отметил, что на Западе считают недавние взрывы в приграничных с Украиной регионах россии, таких как Белгородская область, где накануне взлетел на воздух очередной склад боеприпасов, успешными атаками ВСУ на тыловые позиции врага. При этом такие позиции называют законными целями Украины, которые не ставят под угрозу территориальную целостность россии. Работу по этим целям представитель разведки назвал "сочетанием невероятно храброго народа и новых возможностей".

При этом источник отмечает, что запасы боекомплекта у россиян тают. В том числе те, которые россия извлекла из глубокой консервации. В ближайшее время, по прогнозам западной разведки, это должно подорвать наступательный потенциал оккупантов. А Украина начнет отвоевывать свои территории на юге вне зависимости от того, состоится там референдум об аннексии или нет. При этом, по данным представителя разведки, обе стороны вооруженного конфликта стали более осторожными в своих действиях, поскольку осознали, что нынешняя война "это марафон, а не спринт".

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Как сообщал "Телеграф", издание Washington Post опубликовало список самых больших ошибок российской разведки, которые привели к позору на поле боя в Украине.