Дым было видно с разных районов города

Не успела у россиян улечься паника после взрывов во временно оккупированном Севастополе, как появились новости о крупном пожаре в городе Сочи. Огонь охватил несколько гаражей в кооперативе рядом с международным аэропортом, известным под названием "Адлер". Пожар был весьма сильным, ведь дым местные жители видели из разных районов города.

Информацию сообщают росСМИ, а также Telegram-канал "Сочи онлайн". Известно, что инцидент произошел в Адлеровском районе рядом с улицами Взлетной и Ромашек.

Первые сообщения насчет возгорания поступили местным спасателям еще около девяти утра. На данный момент огонь удалось ликвидировать, однако для этого понадобились значительные усилия. Все потому, что в гаражах, как говорят местные жители, хранились большие запасы горючего. После попадания искры пожар вспыхнул моментально.

Красивый кадр удалось поймать одной из местных жительниц

Стоит отметить, что в официальном отчете говорится о возгорании кровли гаражей, которое якобы охватило территорию площадью 100 квадратных метров. При этом видео с места пожара свидетельствуют о том, что было минимум несколько громких взрывов — огонь вместе с черным дымом разлетался на метры ввысь.

Интересно, что работу аэропорта несмотря на серьезное задымление решили не останавливать. К слову, один из взрывов на месте возгорания произошел во время взлета очередного пассажирского самолета.

Именно в Адлере накануне кровавый диктатор владимир путин проводил рабочую встречу с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. В сети уже успели пошутить и на эту тему, и отреагировать на сам пожар.

Напомним, что вскоре после сообщения о пожаре в Сочи стало известно об очередной порции "бавовны" во временно оккупированном Крыму. Различные источники отметили, что взрывы сегодня слышали жители многих крымских населенных пунктов.

А накануне украинцев радовала затянутая смогом Москва. И хотя крупные лесные пожары охватили Рязанскую область, российской столице перепало запаха и вида дыма. Сутки после город прожил в спокойствии, а утром 20 августа появились сообщения о возвращении характерной дымки.