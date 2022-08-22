Война неблагоприятно сказалась на многих сферах жизни в россии

На территории частного сектора, расположенного к западу от российской москвы, более известного как "Рублевка", активно распродают недвижимость. Столь нестабильной ситуация в одном из элитных районов под столицей россии, застроенного дачами бывшей советской элиты, фешенебельными коттеджными поселками и резиденциями высших должностных лиц государства, стала после полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, около четырех тысяч стоимостных домов, особняков и других коттеджей, цена которых около двух триллионов рублей, в настоящее время активно распродается.

"Есть варианты всего за 150 миллионов. Скромные участки в гектар, площадки, мрамор и позолота. Зато не 50 двухкомнатных квартир в Кургане, которые можно было бы взять за эти деньги. Для более богатых есть более солидные варианты: до 3,6 миллиарда рублей. А это: десятки комнат, мраморные полы, лепнина, бассейны, собственный сад. Плюс отапливаемые гаражи. Бонусом — Маша Распутина, Александр Масляков и другие соседи", — говорится в тексте публикации.

По словам риелтора, после начала так называемой "военной спецоперации" в Украине, на рынке элитной недвижимости наблюдается значительный спад спроса. Ситуацию аргументируют тем, что люди якобы решили "посетить некоторые города за границей, чтобы четко отдавать себе отчет, на что тратить свои активы".

В ближайшее время он все же рассчитывает на то, что эта неприятная ситуация изменится на 180 градусов и спрос все же вернется. Риелтор уверяет журналистов, что к осени количество предложений может увеличиться, а цены упасть. Однако, учитывая тенденцию, которая наблюдается в россии в последнее время из-за провалов в Украине, его надежды можно считать несбыточной мечтой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полномасштабная российская агрессия отразилась не только на рынке недвижимости, но и других российских сферах. В частности, война внесла свои коррективы в экономику российской федерации, отбросив ее на четыре года назад только первые три месяца после нападения.