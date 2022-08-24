ТОП-10 самых дорогих потерь россии в войне: СМИ подсчитали, сколько денег рф сожгла в Украине

Одномоментные потери россиян в авиации еще со времен Второй мировой войны не были столь велики

О том, что россия несет в Украине катастрофические материальные потери, прямо говорят уже в западных разведках. Как выглядят сожженные миллионы, можно увидеть сейчас на выставке изуродованной техники россиян на киевском Крещатике. Украинское издание Forbes подсчитало, сколько именно стоило российским налогоплательщикам все то, что сгорело на нашей земле, не учитывая ракеты – точное количество этих сбитых и нет боеприпасов подсчитать сложно.

В общей сложности издание руководствовалось данными Генштаба ВСУ, утверждающего, что по состоянию на 24 августа за время войны враг потерял почти 2000 танков, 234 самолета и 15 кораблей. Суммарная стоимость этой техники оценивается специалистами в 16,56 млрд долларов.

Инфографика Forbes

Отдельно авторы исследования составили десятку самых дорогостоящих средств, уничтоженных защитниками Украины. Возглавляет ее, конечно, тот самый "русский военный корабль" — ракетный крейсер "Москва", который влетел бюджету страны-террориста в 750 млн долларов. В общем, топ-10 по стоимости выглядит так:

ракетный крейсер "Москва" – $750 млн;

самолет Ил-76 – $86 млн;

десантный корабль "Саратов" – $75 млн;

самолет Су-30СМ – $50 млн;

самолет Су-34 – $40 млн;

самолет Су-35 – $32 млн;

самолет Ил-22ПП – $30 млн;

ЗРК "Тор-М2" – $25 млн;

судно "Василий Бех" – $21 млн;

ОТРК "Искандер" – $21 млн.

При этом только Су-24, по данным, верифицированным OSINT-проектом Oryx, россияне потеряли в Украине 19 штук. На самом деле, их может быть даже больше.

Если разложить потери россиян по типу техники, то российских судов за полгода ВСУ потопили 15 штук на общую сумму 82 млрд долл. А самые ценные потери захватчики несут в авиации – 234 уничтоженных российских самолета стоили бюджету 5,3 млрд долл. – это 32,1% от общей оценочной суммы потерь.

При этом рекордной одномоментной потерей в авиации для россии стала атака на военный аэродром Саки вблизи поселка Новофедоровка в Крыму. Девять сожженных дотла бортов, среди которых были истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР, в общей сложности стоили ориентировочно 230 млн долл. .

Как сообщал "Телеграф", к рекордным потерям в личном составе у россиян добавилось еще и массовое дезертирство.