россия собрала сотни боевых самолетов вокруг Украины: военные сообщили детали

Россияне сосредоточили большую группировку боевой авиации вблизи Украины

В четверг, 25 августа, на 183-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, сколько боевых самолетов и вертолетов россии находится вблизи Украины.

Соответствующей информацией во время брифинга в четверг поделился спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает Media Center Ukraine. По его словам, у границ с Украиной сосредоточено более 400 боевых самолетов.

"Вокруг наших границ находится группа самолетов россии – более 400 боевых самолетов. Также есть 360 вертолетов, из них более 150 – ударные, такие как Ка 52. Несколько таких машин сбили наши подразделения на День Независимости", — отметил Игнат.

Добавим, что по информации Генштаба ВСУ, украинские силы обороны сбили 234 самолетов и 202 вертолетов (данные за 25 августа).

Потери армии рф в Украине после 24 февраля 2022 года

Напомним, 24 августа российские войска нанесли ракетные удары по Украине, в частности рф убила больше 20 человек в пгт Чаплино на Днепропетровщине. Россияне попали в железнодорожную станцию и жилой сектор.

В рф цинично объяснили удар по железнодорожной станции, где погибли дети.