Российским военным летчикам не выплачивают "боевые" на войне в Украине – разведка

Воюющим в Украине российским летчикам не выплачивают "боевые"

Российские военные летчики массово жалуются на невыплату "боевых" с начала "спецоперации" в Украине. Об этом свидетельствуют перехваты разговоров оккупантов, сообщил Guildhall источник в украинской разведке.

В частности члены экипажей Ил-22 из числа военнослужащих в/ч 27237 (1338-й испытательный центр Щелково, аэродром "Чкаловский", который расположен в Московской области), массово жалуются на невыплату "боевых".

Военнослужащие принимали участие в выполнении задач в составе российских оккупационных войск в течение мая-июня.

При этом, экипажи указанного подразделения, которые выполняли соответствующие задачи в Украине с февраля по апрель, жалуются что "боевые" им были начислены только за март.

Напомним, у живых российских военных с начала войны возникли проблемы с получением денег за выполнение боевых задач. Ни военные, ни их родственники не понимают, как рассчитываются суммы и почему итоговая зарплата так отличается от того, что публично обещает власть РФ. При этом с выплатами "гробовых" проблем меньше, если тело солдата получается доставить с поля боя.