В россии придумали "основания" для объявления Украины "террористическим государством"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 69
Нелепое предложение озвучил российский депутат
В четверг, 25 августа, на 183-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии предложили признать Украину "террористическим государством".
С таким предложением к правительству обратилась фракция "Справедливая Россия — за правду", сообщил ее руководитель Сергей Миронов, передает издание федерального собрания рф.
"Фракция партии "Справедливая Россия — За правду" отправила в правительство рф для получения заключения законопроект о признании Украины террористическим государством", — заявил Миронов по итогам заседания Совета Государственной Думы 25 августа.
По словам Миронова, представители Украины якобы обстреливают приграничные территории рф, устраивают убийства (коллаборантов и гауляйтеров — Ред.), поджоги, а также призывают к отчуждению территории другого государства. При этом США и страны ЕС руководитель фракции Госдумы называет "пособниками терроризма".
Ранее госдума рф выпустила нелепое заявление по Запорожской АЭС, где россияне устраивают провокации, которые грозят миру ядерной катастрофой. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал цивилизованный мир признать рф — страной-террористом из-за преступлений российской армии в стране.