Нелепое предложение озвучил российский депутат

В четверг, 25 августа, на 183-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии предложили признать Украину "террористическим государством".

С таким предложением к правительству обратилась фракция "Справедливая Россия — за правду", сообщил ее руководитель Сергей Миронов, передает издание федерального собрания рф.

"Фракция партии "Справедливая Россия — За правду" отправила в правительство рф для получения заключения законопроект о признании Украины террористическим государством", — заявил Миронов по итогам заседания Совета Государственной Думы 25 августа.

По словам Миронова, представители Украины якобы обстреливают приграничные территории рф, устраивают убийства (коллаборантов и гауляйтеров — Ред.), поджоги, а также призывают к отчуждению территории другого государства. При этом США и страны ЕС руководитель фракции Госдумы называет "пособниками терроризма".

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Ранее госдума рф выпустила нелепое заявление по Запорожской АЭС, где россияне устраивают провокации, которые грозят миру ядерной катастрофой. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал цивилизованный мир признать рф — страной-террористом из-за преступлений российской армии в стране.