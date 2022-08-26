Предупреждения не помогли: россия получила ударные беспилотники от давнего союзника

Похоже, что ядерные страны решили возобновить сотрудничество

Иран, несмотря на все оговорки со стороны Пентагона, все-таки передал россии сотни беспилотников, которые страна-агрессор планирует использовать в войне против Украины. Как передает Associated Press, об этом рассказали представители разведки западных стран.

"Непонятно, начала ли россия запускать беспилотники против украинских целей, но, очевидно, летательные аппараты находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию", — заявили официальные лица на условиях анонимности.

Издание отмечает, что факт передачи официальным Тегераном оружия Москве — это сигнал о том, что древние союзники снова решили сотрудничать. Кроме этого, это подчеркивает оговорку критиков по поводу текущих переговоров по возобновлению выполнения Ираном ядерного соглашения 2015 года, из которого Соединенные Штаты вышли в 2018 году. Предполагалось, что Ирану возобновление соглашения принесет миллиарды долларов и смягчение санкций, а страна в свою очередь притормозит свою ядерную программу. К сожалению, эти договоренности почти зашли в тупик, а противники соглашения говорят, что отмена санкций в отношении Тегерана может позволить россии усилить свои военные действия в Украине и обойти нефтяное эмбарго через Иран.

Напомним, в середине июля американские СМИ получили информацию о том, что российская делегация ездила в Иран для переговоров по поставкам оружия. После этого глава МИД Ирана заявил, что информация не соответствует действительности, и его страна не собирается помогать оружием ни россии, ни Украине. Уже 24 июля у украинских СМИ появилась информация о том, что Иран все-таки направил в россию первую партию боевых беспилотников. А после этого в Пентагоне сообщили, что россияне проходят обучение по управлению БПЛА Shahed-191 и Shahed-129.