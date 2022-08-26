У российских чиновников обнаружили украденные в Украине ноутбуки (фото)

Снимки наделали шуму в сети

В пятницу, 26 августа, на 184-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в москве в избирательной комиссии нашли предположительно ворованные украинские ноутбуки.

Об этом в Twitter сообщил начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков. Снимки с необычными для российского рынка ноутбуками ему передал неназванный член избирательной комиссии.

В Москве сейчас идет тестирование "электронных книг избирателей", нового изобретения Департамента информационных технологий (ДИТ) и Центральной избирательной комиссии (ЦИК), направленного на облегчение фальсификаций выборов. Один из членов избирательной комиссии обнаружил на казенных ноутбуках украинскую раскладку клавиатуры, при чем украинские буквы были небрежно закрашены лаком.

"Делюсь фотографиями с разрешения одного члена избирательной комиссии в Москве", — подписал фото Волков.

"И вот сижу я за казенным ноутбуком, скучаю, и вдруг замечаю — на клавиатуре что-то лаком закрашено. Приглядываюсь, и что я там вижу? Где они эти ноутбуки взяли? Там же, где стиральные машины? И правда, где? Для тех, кто не разглядел: на казенных центризбиркомовских ноутбуках украинская раскладка клавиатуры, лаком закрашены буквы украинского алфавита", — сообщил неназванный член избирательной комиссии.

Пока точно неизвестно, как ноутбуки с украинской раскладкой попали в руки российским чиновникам. Однако о мародерстве россиян в Украине известно всем. К примеру, офицер армии рф попал в плен с 30 тыс. гривен и слитком золота в кармане. А Минобороны Украины опубликовало необычный топ предметов, украденных солдатами рф в Украине.