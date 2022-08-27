Номинант на премию Дарвина: российский оккупант нелепо погиб в Украине

Оккупант вернулся с плена, а затем вновь отправился воевать

На днях стало известно, что на полномасштабной войне с россией был ликвидирован российский оккупант Александр Кружалов. Этот захватчик был в украинском плену в начале марта, а после обмена вернулся на фронт, где и нашел свою смерть.

Об этом сообщил блогер-расследователь Ираклий Комахидзе на своей странице в Facebook. О смерти оккупанта рассказала его сестра в соцсетях.

По информации источника, Кружалов срочную службу проходил в ВДВ, а относительно свежие фотографии указывают на то, что в последнее время он находился в мотострелковых войсках и имел отношение к военной медицине. 13 марта 2022 года в сети появился видеоролик, в котором пленный оккупант представляется как Кружалов Александр Юрьевич, прапорщик фельдшер медицинского взвода.

Россиянин попал на обмен, однако вторым шансом не воспользовался. Оккупант снова пошел воевать в Украину, где и нашел свою смерть.

Сестра оккупанта сообщила о гибели брата на войне в Украине

В сети лишь посмеялись над горе-оккупантом. Один из пользователей "номинировал" россиянина на премию Дарвина из-за нелепой смерти захватчика, которому судьба подарила второй шанс.

Справка: Премия Дарвина — виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли.

Ранее сообщалось, что от российского оккупанта ушла девушка, после того, как он потерял руку в Украине. Напомним, оккупационные власти хотят устроить в школах "детские Гулаги".