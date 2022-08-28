Во время задержания женщина упомянула украинских военнослужащих в позитивном ключе

Взрывы и пожары машин людей, связанных с оккупацией части Украины, происходят не только на неподконтрольной Киеву территории. Так, накануне в Москве ярчайшим огнем воспылал дорогой BMW, принадлежащий Евгению Секретареву, который является заместителем начальника 8-го управления Генштаба армии рф. Самое удивительное кроется в том, кого задержали за поджог — подозреваемой оказалась 65-летняя москвичка, которую, по словам родственников, "загипнотизировали сотрудники СБУ".

Больше деталей расскажет "Телеграф", ссылаясь на росСМИ, а также данные Telegram-канала SHOT. Женщину-поджигательницу сейчас пытаются выставить не совсем здоровой, а также попавшей под влияние украинских спецслужб.

Во время пожара пострадал автомобиль, который принадлежит Евгению Секретареву. Сам он говорит, что в дворе, где произошел поджог, он не проживает и вообще оказался там случайно. Почему женщина выбрала именно его транспортное средство, офицер Генштаба ВС рф не понимает.

Евгений Секретарев

При этом весьма любопытно, что во время общения с полицейскими, 65-летняя Елена Белова выкрикивала фразу "Азов — сила!", за что ей тут же пообещали составить дополнительный протокол. Свои действия она не комментирует никак, вместо нее эту функцию выполняет ее зять.

По его словам, за последние несколько дней до инцидента родственница весьма странно себя вела, а потом и вовсе исчезла. Интересно, что заявление на розыск было подано всего за сутки, прежде чем Белова устроила пожар. Мужчина, являющийся ее зятем, заявляет, что их семью шантажировали представители Службы безопасности Украины. Более того — они требовали у них деньги (500 тысяч рублей), угрожали кровавой расправой над тещей, а потом заявили, что россиянам придется долго выплачивать ущерб за действия пожилой женщины.

"Тёща твоя будет жечь людей, будет жечь машины, будет жечь квартиры, будет убивать — потом вы за это будете отвечать", — цитирует москвич общение с представителями "СБУ".

Интересно, что мужчина убежден — те смогли загипнотизировать мать его супруги, из-за чего та и решила устроить поджог высокопоставленного военного чиновника. В качестве доказательства он предоставляет переписку с шантажистами и включает голосовые сообщения, в которых слышно общение Елены Беловой с ее подельниками.

Весьма забавным является то, что даже многие россияне не верят в подобные "оправдания". Большинство считает, что женщина попросту не поддерживает войну в Украине, а ее зять решил выйти из ситуации столь экстравагантным способом.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что несколько дней назад в оккупированном Херсоне взорвалось авто, принадлежащее Игорю Телегину, одному из местных коллаборантов. Владелец находился внутри, но, к сожалению, смог выжить.

Зато его "коллега" из Запорожской области Андрей Рыжков решил не ждать справедливого наказания и покончил с собой. Его нашли в петле.