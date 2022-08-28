Российскую армию увеличили указом путина: в Британии рассказали, почему это ничего не даст

Британские специалисты утверждают, что россияне неохотно идут подписывать контракт на службу

Катастрофическое положение дел российской армии, потери которой перевалили уже за 46 тысяч человек, и невозможность показать властям хоть какой-то результат в так называемой "спецоперации" в Украине — заставили кровавого диктатора владимира путина подписать указ об увеличении штатной численности войска. Однако уже сейчас западные эксперты говорят, что ничего не даст.

Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщило Министерство обороны Великобритании в собственном Twitter-аккаунте.

Британские специалисты говорят, что такой шаг со стороны российского президента не повысит боевую мощь страны-агрессора в войне против Украины, ведь потери россиян настолько велики, что желающих идти на контракт слишком мало. При этом пока остается непонятным, каким образом российское военное руководство планирует восполнять эти потери — будет ли это наем большего количества контрактников-добровольцев, или это будет увеличение плановых показателей призыва.

"В любом случае, согласно действующему законодательству, указ вряд ли принесет существенный прогресс в усилении боевой мощи россии в Украине. Это потому, что россия потеряла десятки тысяч военных, очень мало новых контрактников набирается, а призывники технически не обязаны служить за пределами территории россии", — добавили в Минобороны Великобритании.

Следует отметить, что свежие карты боев в Украине говорят о том, что на южном направлении россияне пытаются наступать силами буквально десятка человек. Специалисты Института изучения войны на этом фоне заявили, что это может указывать на деградацию российских войск.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают получать от западных партнеров новейшее оружие для борьбы с российскими оккупантами, что позволяет украинским военным производить "бавовну" на складах вражеской армии.