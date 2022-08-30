россия может остаться без снарядов к концу года — СМИ

У российской армии вскоре могут начаться проблемы

Из-за высокой интенсивности боевых действий, россия уже к концу года может практически исчерпать запас снарядов, артиллерии и бронетехники.

Как сообщает издание The Insider, из-за западных санкций российская военная промышленность не может полноценно восстановить запас оружия и снарядов.

В частности отмечается, что огромное количество артиллерийских снарядов, которое оставалось у россии от СССР не могли долго храниться, а нехватка 122 мм и 152 мм снарядов ощущалась уже во время второй чеченской кампании в 2002 году.

Кроме того, запас этих и других снарядов медленно подъедался и в ходе вторжения в Грузию, в Украину (в 2014-15 годах), а также во время сирийской кампании.

Издание отмечает, что в полную силу производство снарядов в россии начало работать лишь в 2010 годах и то эти темпы не устроили минобороны, после чего была начата кампания по восстановлению старых снарядов.

Таким образом, в 2010-х российская армия получала в год до 1,6–1,7 млн снарядов всех типов, а за полгода боев в Украине должна была истратить не менее 7 миллионов снарядов, не считая тех, которые уничтожили украинские военные.

Отмечается, что если интенсивность стрельбы сохранится, то снарядный голод начнет остро ощущаться уже к концу года.

Проблем также может добавить и то, что ресурс стволов тоже вовсе не вечен и, например, для артиллерийских орудий составляет около 2-3 тысяч выстрелов, а танковые и вовсе имеют меньше тысячи.

Хоть доподлинно неизвестно, сколько стволов остается на складах у россиян, однако точно известно, что их число не бесконечно.

Та же история наблюдается с бронетехникой в целом. В частности ресурс двигателей танков Т-72 и Т-80 составляет около 1000 часов работы, после чего их надо менять, а это проблематично, поскольку они собираются на импортном оборудовании.

В течение 2010-х годов темпы восстановления и производства боевой техники в россии составляли не более 650 единиц в год, из которых 160–170 единиц Т-72Б3/Б3М и не более 45-50 единиц Т-80БВМ. А вот производство танков Т-90 и вовсе было серийно развернуто лишь 2021 году и составляло пару десятков единиц в год.

По оценкам издания в распоряжении российской армии на момент начала вторжения было около 3,3 тысячи танков из которых только 2 тысячи прошли модернизацию. Что касается 16 тысяч бронемашин всех модификаций, то новых и модернизированных там было около четверти. Производство новой техники же осложняется тем, что она производится на импортном оборудовании и нуждается в иностранных комплектующих.

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