"Будет снимать злые тик-токи?": Кадыров разразился угрозами в сторону рф

Весь сыр-бор разгорелся из-за признанием экстремистским перевода одного из исламских писаний

Не успели в россии улечься страсти, которые повлекла за собой драка между "путинцами" и "кадыровцами", как глава Чечни Рамзан Кадыров подкинул еще одну тему для недовольства отдельной категории граждан. Причиной тому стало признание судом Татарстана экстремистским одного из переводов мусульманской религиозной книги "Сахих аль-Бухари". Определенная версия писания была признана экстремистской на самом высоком уровне — включена в список "нежелательных" министерством юстиции рф.

Как отреагировал Кадыров и где в его обращении нашлись совершенно нескрываемые угрозы, объяснит "Телеграф". К слову, о ситуации главный "тик-токер" всея россии рассказал в личном Telegram-канале.

По мнению Рамзана Кадырова, после признания "Сахих аль-Бухари" экстремистским множество мусульман, живущих в россии, оказались в недоумении насчет своих дальнейших действий. Дело в том, что запрещенное издание является достоверным источником описания жизни пророка Мухаммада. Данное писание является вторым по важности в исламе после Корана.

Глава Чечни искренне недоумевает, почему россия, которая всегда противостояла Западу, который якобы регулярно "ущемляет" мусульман, внезапно оказалась в весьма невыгодном положении.

"Посмотрите, что творится в Европе. Карикатуры на лучшего из людей, акции против хиджабов, митинги против мусульман — все это привело к деградации общества до уровня ниже животного, с чем мы сегодня и боремся на Украине. Причины, по которым тысячи мусульман сегодня находятся на фронтах противостояния Европе на украинской земле — это борьба с сатанизмом и защита религиозных ценностей. Как им теперь объяснить, что в тылу свои же посягнулись на святое?" — вопрошает Кадыров.

Российское издание "Сахих аль-Бухари"

Однако наиболее интересным моментом реакции Кадырова является даже не это. Дело в том, что ислам во множестве древних трактовок считался весьма воинственной религией. В связи с этим многие последователи данной религии имели возможность безнаказанно убивать "неверных" — то есть не мусульман, за что после смерти будут прощены и вознесены в статус героев. Да и сейчас это можно проследить, если наблюдать за действиями различных террористов-выходцев из ислама.

И вот, в обращении главного чеченского "тик-токера", мы находим весьма интересный момент, который он даже не пытается смягчить.

"Если это решение не будет пересмотрено и в вопросах анализа религиозной литературы не начнут привлекать компетентных экспертов, я боюсь, что мусульмане не будут чувствовать себя в России как дома. И тут религия уже предписывает мусульманину действовать совершенно по-другому", — подчеркнул глава Чечни.

Отрывок из публикации Рамзана Кадырова

Сразу после этого он, конечно же, начал говорить, что надеется на праведную реакцию правительства россии, которая поможет исключить "Сахих аль-Бухари" из списка запрещенных материалов. Тем не менее его ремарка о "совершенно других действиях" мусульман не прошла незамеченной.

К примеру, нардеп Алексей Гончаренко видит в случившемся совершенно другие смыслы, а именно — начало внутренней борьбы за власть в россии.

"В чем же реальный повод для атаки? Просто путин теряет силу, — говорит политик. — И теперь атаковать его можно, как душе угодно. Империя начинает падать".

Не остались в стороне и другие пользователи сети.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое обвинение Кадыров получил от украинских правоохранителей. Делом против "дон-дона" занимаются представители Службы безопасности Украины.

Также мы писали о реакции сети на отправку очередных "добровольцев" из Чечни на войну в Украину. Рамзан Кадыров был одним из "провожатых".