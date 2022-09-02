Испытывает мощное давление: эксперт объяснил, как война отобразилась на психике путина

Паники в поведении российского лидера пока не наблюдается, однако напряжение явно присутствует

Физическое и психологическое здоровье кремлевского диктатора владимира путина интересует многих людей по всему миру, особенно в последние несколько месяцев. Однако, несмотря на некоторые явные симптомы недомогания, политик полон энергии и готов проявлять активность, которую от него потребуют те или иные ситуации.

Такого мнение было высказано политическим психологом, экспертом по вопросам невербальной коммуникации Валентином Кимом в интервью "Телеграфу". Эксперт подчеркивает, что уменьшение количества пребывания путина в медиапространстве может быть вполне логичным, как для лидера страны-агрессора — многие не считают нужным его куда-то приглашать.

При этом Ким отмечает, что все имеющиеся у него возможности российский президент все равно использует. Среди таких — поездки на шестой Каспийский саммит в Ашхабаде (июнь) и в столицу Ирана Тегеран (июль). Больше путин пока не слишком кого-то интересует, дабы принимать его "на своей территории".

"Нельзя сказать, что он растерян, запаниковал, но, безусловно, испытывает серьезное давление. Насколько путин долго способен его выдерживать — ответить сложно", — говорит Валентин Ким.

По словам специалиста, составить реальную психологическую карту владимира путина невозможно. Вся проблема в его скрытности, которая регулярно лишь усиливается — и из-за его поведения, и из-за решений Кремля.

"Можно лишь предполагать, что эти полгода создали достаточно мощное психологическое давление на путинскую психику. Он пытается активизироваться, включиться в работу, как только можно, на тех направлениях, которые считает нужными", — резюмировал политический психолог.

Читайте также: Категория Новости России Умирает ли путин от рака и других болезней? СМИ проанализировали распространенные доказательства В прессе циркулирует немало информации о состоянии российского диктатора, но практически вся она бездоказательна

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал, что журналист Аркадий Бабченко уверен — несмотря на слухи, у путина прекрасное здоровье, и он способен прожить еще 10-15 лет.

Частично разделяет такое мнение и известный украинский доктор Евгений Комаровский. По его мнению, даже если российский диктатор сейчас болен, у Кремля имеются все возможности поддерживать его "на плаву" как можно дольше.