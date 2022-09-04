Зарплаты не хватает? Российские военные распродают технику в интернете

Это все происходит на фоне тотальных неудач россиян в так называемой "спецоперации"

На фоне тотальных потерь российской армии в войне против Украины, а также недостатка техники и личного состава, их верхушка и некоторые солдаты выкладывают на маркетплейсы военный транспорт, снаряжение и другие вещи, которые должны попадать на фронт.

Как сообщает The Sun, в процессе журналистского расследования выяснилось, что на войне зарабатывают не только путинские коррумпированные генералы, но и солдаты, продающие украденное снаряжение и транспорт на сайтах частных объявлений.

Путем непродолжительных поисков на популярной российской онлайн-площадке "Авито" журналисты нашли объявление о продаже бронежилетов, касок, боевого снаряжения "Ратник". А один из пользователей вообще продавал боевую машину ГАЗ 2330 "Тигр", используемую российскими войсками с 2006 года. Примечательно, что данные геолокации продавцов указывали, что они находятся вблизи военных баз российских вооруженных сил.

Бронежилеты, не доходящие россиянам на фронт, продают в интернете

Боевое снаряжение "Ратник" (его еще называют "комплект солдата будущего")

На Авито легко можно купить российскую военную технику

На эту ситуацию отреагировал эксперт по оружию Сэм Кренни-Эванс из аналитического центра RUSI. Он отметил, что практика продаж военной техники очень популярна среди российских офицеров. По всей вероятности, это происходит на фоне того, что их зарплаты очень низки. Потому они ищут дополнительный доход и распродают все, что попадается под руку.

Между тем, Ник Браун из компании Janes сказал журналистам, что все это происходит на фоне неудач одной из крупнейших армий мира в Украине, а коррупция в стране-агрессоре идет с самого верха. Добавляется, что в рейтинге наиболее коррумпированных стран Transparency International в 2021 году РФ заняла 136 строчку из 180.

Добавим, что пользователи сети такому положению вещей в российской армии совсем не удивились, отметив, что и сами наталкивались на подобные объявления. Некоторые шутили, что Украина может этим воспользоваться и "запустить новый проект с Притулой". У некоторых пользователей были мнения, что россияне продают так называемые "гражданские версии" военной техники, но тогда возникает логичный вопрос — почему геолокация продавцов говорит об их близости к воинским частям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 4 сентября в оккупированном россиянами Крыме произошел "хлопок". В сети пользователи сообщают о взрывах в Севастополе в районе Казачьей бухты. Там находится военная часть оккупантов.