Укр

Совсем плох: путин опять порассуждал о войне и поразил внешним видом (видео)

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Во время выступления на Камчатке пути выглядел полуживым
Во время выступления на Камчатке пути выглядел полуживым

кремлевский диктатор выступил публично и выглядел и звучал при этом крайне плохо

Тем, что путин несет лихорадочные глупости о причинах своего захватнического кровавого военного вторжения в Украину, уже никого не удивишь. Эти заявления хоть и слушают, всерьез их уже анализируют немногие. А вот язык тела кремлевского диктатора представляет собой немалый общественный интерес, ведь может выдавать новые тайны по поводу ухудшения его здоровья – а смерти путина ждет очень много людей. И вот, во время экологического форума на Камчатке российский диктатор выбил два из двух: и намолол очередного бреда, и выглядел и вел себя при этом очень обнадеживающе.

Прежде всего, ситуацию на Донбассе путин назвал трагедией, передает телеграмм-канал "Смотри". Но причиной назвал "результат деятельности националистического неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе". Традиционно обвинил он Украину в проведении "двух крупных военных операций с использованием тяжелой артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее". Свои попытки "решить проблему мирным путем" путин назвал провальными "из-за позиции киевского режима". То есть ничего нового по сути, кроме своего привычного "сами виноваты" не сказал.

А вот внешний вид путина при этом был очень красноречивым. Кроме стандартной ссутуленной позы, будто у него болит одновременно все, и уже виденного ранее дергания ногами, диктатор поразил состоянием лица. На место одутловатости, которую связывали со злоупотреблением ботоксом и филлерами, пришло заметное покраснение лица – путин покрылся пятнами, похожими на пятна от повышенного давления. Его впалые глаза тоже покраснели и блестели, как от повышенной температуры. Кроме того, он кашлял и заикался, в частности, не справился со словом "артиллерия". А еще всегда такой самоуверенный путин говорил тише, чем обычно, а его голос хрипел.

Как писал ранее "Телеграф", кремлевские прислужники, чтобы поддержать здоровье путина, контролируют в бункере, где он прячется, все вплоть до состояния воздуха. Это хорошо коррелирует со словами врача Евгения Комаровского, который утверждает – не стоит надеяться на скорую смерть путина именно потому, что его жизнь будут тянуть до последнего средствами современной медицины.

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#Здоровье #Владимир Путин