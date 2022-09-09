"Искандеры" свое отсмеялись: украинские разведчики сделали оптимистическое заявление

россияне экономят более эффективные боеприпасы и стреляют тем, что нуждается в утилизации

Популярный с 2014 года в россии мем о том, как "Искандеры" смеются над санкциями, похоже, окончательно утратил свою актуальность. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, у россиян осталось менее 200 таких ракет, и они начали их сильно экономить.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в подкасте "Украинской правды" и Центра оборонных стратегий "(не)Безопасная страна". По словам Скибицкого, вместо "Искандеров" россияне начали стрелять ракетами противовоздушной обороны С-300 и устаревшими Х-22. "Искандер" сейчас применяется очень редко. Последний раз, буквально в августе, когда они применили в район Киева, с территории беларуси", — сказал представитель военной разведки.

Скибицкий также отметил, что и С-300 тоже не является современным типом вооружений. Они находятся на хранении уже более 30 лет и нуждаются в утилизации. Поэтому, вместо того чтобы тратиться на это, россияне просто выпускают этот тип боеприпасов по украинской территории. "Если посчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года", — сказал разведчик, добавив, что на вооружении у россиян их еще около 7000.

А вот по действительно высокоточным "Калибрам", то с этим типом ракет, по данным ГУР МОУ, у россиян тоже значительные проблемы. До усиления технологических санкций они могли производиться со скоростью 150-180 единиц в год. Впрочем, около 70% комплектующих к ним были иностранного производства, так что теперь пополнять запасы "Калибров" не получается, и их приходится беречь, сказал Скибицкий.

Как сообщал "Телеграф", над ускоренным сокращением запасов российских ракет сейчас эффективно работают силы ВСУ, которые прицельно бьют по складам с вражеским боекомплектом.