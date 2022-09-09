путин провел совещание с Совбезом рф: говорили об Украине, известны детали

Президент рф не вышел на публику, а провел заседание в режиме видеоконференции

В пятницу, 9 сентября, на 198-й день полномасштабного вторжения рф в Украину глава кремля владимир путин обсудил с постоянными членами Совбеза рф зерновую сделку.

путин затронул тему Украины. "Телеграф" собрал главные заявления президента рф, передает ТАСС. Сообщается, что кровавый диктатор остался недовольным тем, куда, по его данным, отправляется украинское зерно. Кроме того, он пожаловался на санкции Запада, из-за которых рф не может в полном объеме поставлять удобрения. Также путин похвастался рекордными поставками зерна.

Основные заявления путина по зерновой сделке на совещании Совбеза рф 9 сентября:

рф за май — август поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн зерна;

россия в этом году поставила за границу 30 млн тонн зерна, готова нарастить до 50 млн тонн и больше, урожай хороший;

Всего 3% украинского зерна пошло в беднейшие страны, этот объем надо увеличивать;

Не может быть сомнений в правдивости утверждения о том, что зерно с Украины почти не пошло в бедные страны. По словам президента, "у нас все ходы записаны";

За четыре месяца этого года россия поставила в другие страны 7 млн тонн удобрений;

Поставка российских удобрений через европейские порты на другие континенты запрещена, такая дискриминация недопустима;

Производители калийных удобрений рф готовы бесплатно передать развивающимся странам сотни тысяч тонн удобрений, скопившихся в портах Европы.

Ранее сообщалось, что путин допустил, что рф может выйти из зернового соглашения. Ранее подобное заявление сделал постоянный представитель рф при ООН Василий Небензя. Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, почему путин пытается устроить зерновой шантаж.