Не долетел: в Крыму рухнул российский военный самолет (карта)
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Пилотам истребителя удалось катапультироваться
В воскресенье, 11 сентября, в небе над оккупированным Крымом внезапно рухнул российский военный самолет. О причинах аварии пока ничего неизвестно, но сообщается, что упал истребитель Су-34.
Эту информацию обнародовал российский Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
"В Крыму упал российский военный самолет. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться", — говорилось в сообщении.
Отмечается, что авиакатастрофа произошла на границе Раздольненского и Красноперекопского района около 6 часов утра 11 сентября. Российский самолет упал в поле, предварительно это был истребитель Су-34. Примечательно, что район падения истребителя находится недалеко от границ с Украиной.
По данным канала, лётчики успели катапультироваться и позже их забрали российские военные. О причинах падения самолета никакой информации на данный момент нет.
Напомним, что несколькими днями ранее командование ВСУ призналось, что украинские военные причастны к ударам по российским авиабазам в оккупированном Крыму. В частности, Силы обороны Украины ударили по аэродрому Саки, уничтожив тем самым около десятка российских военных самолетов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 4 сентября звуки взрывов слышали сразу в двух крупных городах Крыма — Симферополе и Севастополе.