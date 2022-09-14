Вместо сотен страниц о российской армии: соцсети поразили солдатские щи из рф

Энергетическая ценность щей настолько низка, что наестся ими солдату кажется невозможным

О проблемах с питанием российских военных, отправившихся воевать в Украину, было известно еще с начала их вторжения. Солдатам выдавали просроченные пайки, которые были совершенно непригодны к потреблению, но, похоже, даже за полгода командованию оккупантов не удалось уладить этот вопрос. В сети появилось фото трехлитровой банки со щами (национальное первое блюдо РФ — ред.), которые законсервировали в Калмыкии и дали с собой солдатам как "сухпаек".

Фото опубликовала украинская журналистка Татьяна Даниленко на собственной Facebook-странице. Она отметила, что состав российских щей не имеет ни белков, ни углеводов, а это значит, что блюдо вовсе не является питательным для солдат.

"Банка щей вместо сотен страниц аналитики о российской армии и российском управлении в принципе. Они тянут за тысячу с лишним км еду, главная функция которой — чтобы солдат съел меньше мяса и каши. Ни белков, ни углеводов. Продукт просто занимает много места. Очень тяжелый. Тара легко бьется... Российский научно-технический прогресс, похоже, находится на более ранних стадиях эволюции. Им главное, чтобы солдат хорошо пердел и легко умирал за свою безмозглую родину", — отметила журналистка.

Примечательно, что на банке указана энергетическая ценность продукта — 94 ккал на 100 граммов. В то время как обычный энергетический батончик, часто встречающийся в военных сухпайках, имеет энергетическую ценность 210 ккал на 100 граммов. И это при том, что транспортировать трехлитровую банку за сотни километров гораздо труднее и затратнее, чем маленький питательный батончик.

Пользователи сети такому положению вещей во "второй армии мира" совсем не удивились, но шуток эта тема породила очень много.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российских военнослужащих снабдили списанной амуницией, которая вообще непригодна к использованию. Так, ВСУ обнаружили на заброшенных россиянами позициях целую машину с бронежилетами, которые были больше похожи на списанный хлам, чем на вещи, способные спасти жизнь.