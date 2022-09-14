Укр

Вместо сотен страниц о российской армии: соцсети поразили солдатские щи из рф

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
Солдатам РФ передали щи в банках, а не адекватный сухпаек Новость обновлена 14 сентября 2022, 19:27
Солдатам РФ передали щи в банках, а не адекватный сухпаек

Энергетическая ценность щей настолько низка, что наестся ими солдату кажется невозможным

О проблемах с питанием российских военных, отправившихся воевать в Украину, было известно еще с начала их вторжения. Солдатам выдавали просроченные пайки, которые были совершенно непригодны к потреблению, но, похоже, даже за полгода командованию оккупантов не удалось уладить этот вопрос. В сети появилось фото трехлитровой банки со щами (национальное первое блюдо РФ — ред.), которые законсервировали в Калмыкии и дали с собой солдатам как "сухпаек".

Фото опубликовала украинская журналистка Татьяна Даниленко на собственной Facebook-странице. Она отметила, что состав российских щей не имеет ни белков, ни углеводов, а это значит, что блюдо вовсе не является питательным для солдат.

"Банка щей вместо сотен страниц аналитики о российской армии и российском управлении в принципе. Они тянут за тысячу с лишним км еду, главная функция которой — чтобы солдат съел меньше мяса и каши. Ни белков, ни углеводов. Продукт просто занимает много места. Очень тяжелый. Тара легко бьется... Российский научно-технический прогресс, похоже, находится на более ранних стадиях эволюции. Им главное, чтобы солдат хорошо пердел и легко умирал за свою безмозглую родину", — отметила журналистка.

Примечательно, что на банке указана энергетическая ценность продукта — 94 ккал на 100 граммов. В то время как обычный энергетический батончик, часто встречающийся в военных сухпайках, имеет энергетическую ценность 210 ккал на 100 граммов. И это при том, что транспортировать трехлитровую банку за сотни километров гораздо труднее и затратнее, чем маленький питательный батончик.

Россиянам отправили в Украину щи в трехлитровых банках — сеть разразилась шутками

Пользователи сети такому положению вещей во "второй армии мира" совсем не удивились, но шуток эта тема породила очень много.

Россиянам отправили в Украину щи в трехлитровых банках — сеть разразилась шутками
Россиянам отправили в Украину щи в трехлитровых банках — сеть разразилась шутками
Россиянам отправили в Украину щи в трехлитровых банках — сеть разразилась шутками
Россиянам отправили в Украину щи в трехлитровых банках — сеть разразилась шутками

Ранее "Телеграф" сообщал, что российских военнослужащих снабдили списанной амуницией, которая вообще непригодна к использованию. Так, ВСУ обнаружили на заброшенных россиянами позициях целую машину с бронежилетами, которые были больше похожи на списанный хлам, чем на вещи, способные спасти жизнь.

Теги:
#Война #Сухой паек #Армия РФ