Виновниками инцидента, ожидаемо, россияне делают украинскую сторону

Весьма громкая госпожа "бавовна" зачастила к жителям Белгородской области россии. Так, в ночь на 16 сентября в городе Валуйки после череды мощных взрывов отключилась местная электроподстанция. Взрывной волной также были повреждены несколько жилых домов, по предварительным данным, один человек погиб и еще несколько получили ранения.

Больше деталей сообщает "Телеграф", ссылаясь на местные Telegram-каналы и заявления губернатора Белгородщины Вячеслава Гладкова. В обстрелах российской территории, что ожидаемо, уже обвинили украинских военнослужащих.

Интересно, что изначально российские источники не смогли "договориться", каким же именно способом произошли прилеты на территорию Белгородской области. Один из пропагандистских военкоров заявил, что ВСУ якобы вели артиллерийский обстрел в сторону рф, но позже отредактировал свое сообщение. В сети уже отметили, что это произошло после сообщения Гладкова о работе средств ПВО — в случае артобстрела подобная система защиты попросту не работает.

Известно, что во время "бавовны" пострадала местная электрическая подстанция, город Валуйки остался обесточенным.

Валуйки находятся в 2,5 часах езды от Белгорода

Наибольше досталось улице Школьной — там взрывная волна задела сразу восемь частных домов, а также выбила окна в нескольких автомобилях. В результате взрывов, к слову, погиб один местный житель, еще двое получили незначительные ранения.

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Уже ранним утром местный губернатор отчитался, что электроснабжение восстановили в основных соцучреждениях и большинстве жилых домов — кроме все той же Школьной улицы. На месте проводится обход территории для последующей оценки разрушений.

Украина никак не комментировала ни произошедшее в Валуйках, ни последовавшие за этим обвинения со стороны российских чиновников. Напомним, что ВСУ не ведут обстрелы по жилым кварталам, ведь имеют совершенно другую тактику ведения боя. При этом следует добавить, что в Валуйках расположена одна из российских военных частей, которая была возведена в 2015 году. К началу февральского полномасштабного вторжения армии рф именно в этот населенный пункт активно подтягивали вооруженные силы оккупантов, прежде чем бросить их на территорию Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что недавняя "бавовна" в Крыму — дело рук украинских военнослужащих.