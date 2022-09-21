Мобилизация в России: кто не подлежит призыву и как получить отсрочку

Откосить от армии можно по состоянию здоровья, многодетным отцам и другим категориям

В Росии с 21 сентября объявили частичную мобилизацию для войны в Украине и уже начали массово выдавать повестки. Так, президент России Владимир Путин сообщил, что призыву будут подлежать граждане из запаса и проходившие военную службу.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов, а о мобилизации на войну студентов и срочников речи не якобы идёт.

Днем ранее Госдума РФ приняла новые поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие наказание за дезертирство, вводящие сроки за добровольную сдачу в плен, мародёрство и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере. Это произошло на фоне намерений провести "референдумы" на контролируемых Россией частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей 23–27 сентября.

В то же время правозащитники подчеркивают, что текст указа Путина написан достаточно широко, а решать, кого призвать на войну фактически будет министерство обороны. Также там ни слова не сказано об отсрочке для студентов.

Мы собрали для вас перечень способов, как можно избежать призыва на войну.

До какого возраста призывают

Предельный возраст для обычного военного составляет 50 лет, а вот для маршала, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника и адмирала граничная планка уже выше — 65 лет, для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала – 60 лет, а для полковника или капитана 1-го ранга – 55 лет. Высшие офицеры – до 70 лет.

С какими болезнями не берут в армию России

В военном билете есть категории годности, мобилизация не коснется только категории "Д", означающей "не годен". Категорию "Д" дают людям с серьезными проблемами со здоровьем:

гипертония 3 степени

ВИЧ

рассеянный склероз

острые формы туберкулеза,

бронхиальная астма в тяжелой степени,

экземы, псориазы, которые плохо поддаются лечению,

хронические болезни почек

муковисцидоз,

эпилепсия с приступами чаще 5 раз в год,

полная глухота,

цирроз печени,

бронхиальная астма в тяжелой степени.

Если, к примеру, человек сломал руку или заболел коронавирусом, то он получает временную отсрочку на 6 месяцев.

Отсрочка от мобилизации

Кроме проблем со здоровьем есть еще ряд абсолютно легальных способов получить отсрочку (согласно закону "О воинской обязанности и военной службе"):

Если человек занят постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом или сестрой, дедушкой, бабушкой, усыновителем.

Когда человек — единственный опекун несовершеннолетних родных братьев или сестер.

Отцам многодетных семей можно не идти в армию, если у них есть четыре и более ребенка в возрасте до 16 лет. Еще вариант — это отец-одиночка одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.

Если супруга человека находится на сроке беременности не менее 22 недель.

Не призывают также членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

Альтернативная гражданская служба вместо боевых действий

Тем, кто ранее прошел военную службу по призыву, советуют уже сейчас подавать заявления об альтернативной гражданской службе (АГС). Как объяснили в "Движении сознательных отказчиков от военной службы", в ст.59.3 конституции РФ "Об альтернативной гражданской службе" прописан правовой инструмент, как избежать боевых действий. Статья гарантирует право замены военной службы альтернативной гражданской тем, чьим убеждениям это противоречит.

"… Вы, гражданин, подлежащий призыву по мобилизации, заявляете о том, что у вас сформировались убеждения и вы требуете заменить военную службу на гражданскую", — объясняют в движении.

Уехать из России

Резервистам могут закрыть выезд из России только после получения повестки.

Без загранпаспорта можно уехать в Казахстан, Кыргызстан и Армению (в Армению без заграна можно попасть только авиалиниями). С загранпаспортом без визы можно уехать в Грузию, Турцию, Черногорию, Таиланд, Сербию, Мексику, Египет, Израиль, Молдову, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Аргентину, Бразилию, Уругвай, ОАЭ, Чили, Коста-Рику, Таиланд. Полный список можно прочитать здесь.

Рапорт онлайн

Солдатам, в том числе контрактной службы, отказаться будет сложнее, но это возможно, передает "Настоящее время". По словам главы общественного движения "Гражданин. Армия. Право" Сергея Кривенко, иногда нет возможности написать рапорт на бумаге. Но можно наговорить рапорт родственникам по телефону, и они от имени военнослужащего повесят его на электронную приемную министерства обороны на сайте, напишут в прокуратуру. Также в этом случае родственникам лучше заручиться поддержкой правозащитников.

Куда обратиться за помощью?

Помочь юридически и предоставить консультации, как избежать армии, могут "Движение сознательных отказчиков от военной службы", организация "Школа призывника", объединение юристов "Призыв к совести", "Гражданин и армия","Служба поддержки", "Комитет солдатских матерей", "Солдатские матери Санкт-Петербурга", "Ковчег", "Гайд".