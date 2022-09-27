"Легче спрятаться от военкома": Москву заволокло густым туманом (впечатляющие фото и видео)

Российская столица местами напоминает знаменитый Сайлент-Хилл из фильма ужасов

Пока в Иркутской области некоторые российские граждане с помощью оружия пытаются остановить процесс мобилизации, жители Москвы находят этот процесс наиболее подходящим для различных шуток. Умудрились они его связать и с густым туманом, что опустился на столицу рф утром 27 сентября. Сейчас в городе весьма плохая видимость, хотя в отдельных районах, по словам очевидцев, дымка уже рассеялась.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на данные некоторых российских Telegram-каналов. Стоит отметить, что распространение самой новости о тумане вызвала много недовольства среди россиян из других регионов страны — мол, вот это большое событие в тумане нашли.

Тем не менее Москва, окутанная дымкой, выглядит весьма впечатляюще. Если не знать, что это обычное природное явление, можно подумать, что ее снова, как и несколько месяцев назад, накрыло дымом после серьезных лесных пожаров.

Вторым вариантом всегда остается серьезное возгорание в самой российской столице.

Плотность тумана поражает как на земле, так и на высоте нескольких десятков этажей.

Показательно, что большинство украинских пользователей сети хотели бы просто избавиться от этого города (а точнее, от правительства рф, которое находится на его территории). Россияне же считают, что это весьма забавно — шутить насчет частичной мобилизации, связывая ее с густым туманом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в первые недели октября сильный туман накрыл Киев — видимость также была практически нулевой. Однако в некоторых районах природная дымка рассеялась за считанные часы.