Намек на ядерный удар или страшилка? Власти россии закупают йодид калия, что это значит

Калий йодид защищает во время ядерного заражения

На фоне активных ядерных угроз российской федерации и широкого обсуждения возможностей начала ядерной войны в Интернете обратили внимание на государственный заказ в россии на покупку огромного количества йодида калия, который, в частности, используется для ликвидации последствий радиационного заражения.

Об этом стало известно с портала Единой информационной системы в сфере закупок, где появилась такая позиция на сумму около пяти миллионов рублей (около 3,1 млн грн). Поставка фармацевтической субстанции — калия йодида — предназначена для нужд ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА россии.

Точная сумма закупки составляет 4,85 млн рублей. Заявка размещена 16 сентября и редактировалась 26 сентября.

Федеральное медико-биологическое агентство, производящее закупку, это федеральный орган, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы здравоохранения на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда. Агентство обслуживает более 3 миллионов человек, проживающих в 20 закрытых административных территориальных образованиях, 39 городах-спутниках и наукоградах и в городе Байконур в Казахстане.

Заказ калия йодида в сентябре

В сети, однако, многие сразу указали на то, что это плановые ежегодные закупки препарата, используемого для разных нужд. Этому были найдены и доказательства заказов в прошлом году и раньше.

Заказ калия йодида в прошлых годах

Более того, отметим, что йодид калия должен защищать щитовидную железу от радиоактивного йода, а его выделение в окружающую среду связано не с последствиями применения ядерного оружия, а с последствиями аварий на ядерных ЧАЭС. В случае ядерного заражения каждый человек старше двух лет должен принять 125 мг препарата, а доза для детей в возрасте до двух лет составляет 40 мг.

Как сообщал "Телеграф" 21 сентября, президент российской федерации владимир путин в своем обращении пригрозил использованием ядерного оружия в войне.