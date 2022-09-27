Укр

Намек на ядерный удар или страшилка? Власти россии закупают йодид калия, что это значит

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
Дата публикации
Читати українською
Автор
Намек на ядерный удар или страшилка? Власти россии закупают йодид калия, что это значит Новость обновлена 27 сентября 2022, 10:50

Калий йодид защищает во время ядерного заражения

На фоне активных ядерных угроз российской федерации и широкого обсуждения возможностей начала ядерной войны в Интернете обратили внимание на государственный заказ в россии на покупку огромного количества йодида калия, который, в частности, используется для ликвидации последствий радиационного заражения.

Об этом стало известно с портала Единой информационной системы в сфере закупок, где появилась такая позиция на сумму около пяти миллионов рублей (около 3,1 млн грн). Поставка фармацевтической субстанции — калия йодида — предназначена для нужд ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА россии.

Точная сумма закупки составляет 4,85 млн рублей. Заявка размещена 16 сентября и редактировалась 26 сентября.

Федеральное медико-биологическое агентство, производящее закупку, это федеральный орган, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы здравоохранения на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда. Агентство обслуживает более 3 миллионов человек, проживающих в 20 закрытых административных территориальных образованиях, 39 городах-спутниках и наукоградах и в городе Байконур в Казахстане.

Заказ калия йодида в сентябре

В сети, однако, многие сразу указали на то, что это плановые ежегодные закупки препарата, используемого для разных нужд. Этому были найдены и доказательства заказов в прошлом году и раньше.

Заказ калия йодида в прошлых годах

Более того, отметим, что йодид калия должен защищать щитовидную железу от радиоактивного йода, а его выделение в окружающую среду связано не с последствиями применения ядерного оружия, а с последствиями аварий на ядерных ЧАЭС. В случае ядерного заражения каждый человек старше двух лет должен принять 125 мг препарата, а доза для детей в возрасте до двух лет составляет 40 мг.

Как сообщал "Телеграф" 21 сентября, президент российской федерации владимир путин в своем обращении пригрозил использованием ядерного оружия в войне.

Теги:
#Россия #Радиация #Война #Йод #Ядерная угроза