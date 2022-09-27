Как выглядит армия россии на самом деле: все убожество собрали в одном видео
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У мобилизованных нет даже самых простых условий жизни
После объявления частичной мобилизации в рф в российскую армию должны были призвать вначале 300 тысяч человек, а как оказалось позже – даже до миллиона. Однако, обеспечить такое огромное войско не возможно для москвы, поэтому последствия этого решения можно увидеть уже сейчас.
Российское интернет-издание "Meduza" собрало в одно видео разнообразные свидетельства того, насколько на самом деле бедна "вторая армия мира". Туда включены видео разных мобилизованных солдат, показывающих условия жизни россиян на войне в Украине. В частности, одна из командирок рассказывала мобилизованным, что они должны иметь с собой и что закупить самостоятельно.
"Спальники однозначно, плюс туристические коврики или замена. Ну вы поняли. Это всё свое, мальчишки. Вам форму, все, что армия… вам броню, все, что касаемо военного — этого ничего нет. Наших мужиков мы сами все укомплектовывали. По медицине тоже ", — говорит она.
Также она перечислила все медицинские средства, которые солдаты должны купить, среди них жгуты, перекись водорода и т.д. Ничем из этого русские войска не обеспечены.
К тому же один из мобилизованных показывает, как спят солдаты. Никаких одеял, подушек или матрасов у них нет. Голый пол — это их кровать в комнате с несколькими десятками других мужчин. Другие солдаты рассказывают, что они спят на лавочках.
Для пребывания на улице солдаты тоже не подготовлены. Они разжигают несколько костров вдоль лесополосы, чтобы хоть как-то согреться.
Как сообщал "Телеграф" ранее, российские солдаты жалуются, что их отправляют в горячие точки без всякой военной подготовки.