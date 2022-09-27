Как выглядит армия россии на самом деле: все убожество собрали в одном видео

У мобилизованных нет даже самых простых условий жизни

После объявления частичной мобилизации в рф в российскую армию должны были призвать вначале 300 тысяч человек, а как оказалось позже – даже до миллиона. Однако, обеспечить такое огромное войско не возможно для москвы, поэтому последствия этого решения можно увидеть уже сейчас.

Российское интернет-издание "Meduza" собрало в одно видео разнообразные свидетельства того, насколько на самом деле бедна "вторая армия мира". Туда включены видео разных мобилизованных солдат, показывающих условия жизни россиян на войне в Украине. В частности, одна из командирок рассказывала мобилизованным, что они должны иметь с собой и что закупить самостоятельно.

"Спальники однозначно, плюс туристические коврики или замена. Ну вы поняли. Это всё свое, мальчишки. Вам форму, все, что армия… вам броню, все, что касаемо военного — этого ничего нет. Наших мужиков мы сами все укомплектовывали. По медицине тоже ", — говорит она.

Также она перечислила все медицинские средства, которые солдаты должны купить, среди них жгуты, перекись водорода и т.д. Ничем из этого русские войска не обеспечены.

К тому же один из мобилизованных показывает, как спят солдаты. Никаких одеял, подушек или матрасов у них нет. Голый пол — это их кровать в комнате с несколькими десятками других мужчин. Другие солдаты рассказывают, что они спят на лавочках.

Кадр того, как спят мобилизованные

Для пребывания на улице солдаты тоже не подготовлены. Они разжигают несколько костров вдоль лесополосы, чтобы хоть как-то согреться.

Видео о жизни русских солдат

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские солдаты жалуются, что их отправляют в горячие точки без всякой военной подготовки.