С моральным состоянием совсем плохо: стало известно, кому из солдат оккупантов хуже всего

Некоторых условных "своих" россияне используют как живые щиты и не дают возможности отступить

Армия российских оккупантов терпит неудачи почти на всех направлениях, в том числе на Херсонском и Харьковском, откуда ВСУ вытесняют их все сильнее. Однако худшее моральное состояние не у этих солдат, а у мобилизованных так называемых "ДНР" и "ЛНР", которых используют в войне против Украины как живой щит и даже не позволяют отступить.

Об этом рассказал нардеп от "Голоса", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, жителей ОРДЛО россияне мобилизуют крайне дерзко — поймали на улице, дали в руки автомат и отправили воевать против Украины. При чем перебрасывают мобилизованных, как правило, на передние линии, прикрывая ими позиции россиян.

"Их часто используют как живой щит, они на передних линиях, даже слышат, как россияне между собой говорят: "Ставьте их вперед, чтобы мы видели, когда они будут убегать. Во-первых, будем знать, что украинцы наступают, во-вторых, можно будет с ними (мобилизованными из так называемых "ЛНР-ДНР" — ред.) разобраться". Я у одного спросил: "Так, а почему ты не пришел в нас?" Он говорит: "А перед нами поставили минное поле, чтобы мы не перешли к украинцам". То есть россияне не доверяют им и при этом у них нет выхода — ни вперед пойти сдаться в плен, ни отойти назад", — рассказал Роман Костенко.

Среди российских солдат ситуация с моральной настроенностью также не самая лучшая. По словам секретаря парламентского комитета по нацбезопасности, российские пехотинцы матом кроют своих командиров, Шойгу и Путина, когда работает украинский 155 калибр. Несколько лучше моральное состояние у десантников армии оккупанта, но оно тоже не самое высокое.

"Мы говорим сейчас в целом, что морально-психологическое состояние российской армии снизилось на 50%, но уже от этого порога мы определяем, что кто-то ниже, а кто-то выше. И, конечно, офицеры, когда видят, что их уже не обеспечивают нормально вооружением, как было до этого, что у них нет преимущества в численности, нет боеприпасов, по ним бьет технологическое оружие, понимают, что у них ситуация недостаточно хорошая", — резюмировал Роман Костенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время контрнаступления ВСУ в Херсонской области целые подразделения армии РФ заявляли о готовности сдаться в плен ВСУ, ведь отступать им некуда и они чувствуют тупиковость своей ситуации.