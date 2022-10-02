Санкции не помеха? путин выступил перед россиянам в куртке за полмиллиона рублей (фото)

Россиянам же, похоже, все равно, что во время кризиса их президент позволяет себе роскошные вещи

Кровавый диктатор рф владимир путин пошел на очередное преступление против Украины, признав оккупированные территории частью рф. В честь второй (после Крыма) аннексии политик выступил на митинге-концерте в центре Москвы, "приодевшись" по такому поводу. Обращаясь к россиянам, большую часть которых привезли на мероприятие автобусами, путин был одет в куртку его любимой марки Brioni, которая стоит почти полмиллиона рублей.

Внимание на цену верхней одежды политика обратили журналисты российского издания "Вёрстка". На сайте московского ЦУМ за подобный элемент гардероба запрашивают 435 тысяч рублей.

Марку куртки определили благодаря сравнению внешнего вида путина и моделей, представляющих одежду. Схожесть явно есть — особенно в карманах, а также пуговицах на воротнике.

Стоит отметить, что в украинской валюте путинская куртка будет куда дешевле — всего ~267 тысяч гривен. Впрочем, как на президента государства, "бросающего все на войну", путин все же одевается весьма дорого.

Считается, что Brioni является одним из самых больших фаворитов кремлевского диктатора при выборе одежды. Еще одним из его "любимчиков" является итальянский бренд Loro Piana. В пуховике именно этой марки политик и выступал перед российскими гражданами в марте 2022 года на концерте, посвященному очередной годовщине аннексии украинского Крыма.

Стоит отметить, что большинство зрителей на концерте в Москве были собранной массовкой. Некоторым платили деньги, некоторых — отправили от государственных предприятий "по списку". Это подтверждалось и количеством автобусов, которые были засняты с воздуха рядом с Манежной площадью, где и проходил "шабаш".

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался, по каким причинам владимир путин мог так ускориться с проведением псевдореферендумов и последующей аннексией территорий. Контрнаступление ВСУ на востоке — лишь одна из пяти возможных причин.